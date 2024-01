Na poti konkretna ohladitev, pa tudi sneg

Prihodnji dnevi bodo marsikje po državi precej vetrovni – pričakuje se sunke vetra do 70 kilometrov na uro –, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) ta območja odela v rumeno opozorilo barvo.

Zdi se, da bo še najbolj sončen in topel dan tega tedna četrtek, za vikend pa nas bo doseglo precejšnje poslabšanje vremena, ki prinaša padavinami. Načeloma bo deževalo, le ponekod na severozahodu države lahko pričakujete tudi snežinke.

Zaradi padavin rumeno opozorilo

Naj opozorimo, da je soboto za severozahod države zaradi izdatnejših padavin spet razglašeno rumeno opozorilo. Pričakuje se, da bo v 24 urah zapadlo do 70 litrov padavin na kvadratnih meter.

»Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila,« opozarjajo na spletni strani Arsa.

Prihaja več sonca, a tudi ohladitev

Z novim tednom prihaja več sonca, z njim pa tudi ohladitev. Na vzhodnem delu države lahko v ponedeljek pade celo kakšna snežinka. Zdi se, da se poslavljajo tudi relativno visoke temperature za ta čas.

Če so te dni najnižje dnevne temperature marsikje pri okoli pestih ali šestih stopinjah Celzija, bodo sredi prihodnjega tedna v globokem minusu.

Kakšno vreme nas čaka? FOTO: Arso

Tudi do –12 stopinj Celzija

Trenutna napoved kaže, da bomo prihodnji teden v sredo in četrtek (10. in 11. januar) izmerili od –5 do –6 stopinj Celzija (osrednja Slovenija, severovzhod in jugovzhod države), ob morju bodo čisto blizu ničle, a še vedno v minusu, na severozahodu pa bodo dosegle tudi –12 stopinj Celzija.

Čez dan bo živo srebro kazalo le stopinjo ali dve nad ničlo, z izjemo Obale, kjer se temperature lahko povzpnejo tudi do 5 ali 6 stopinj Celzija. Edino območje, ki bo tudi čez dan vztrajalo pod ničlo, je severozahod države.