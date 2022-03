Na portalu MMC vre, Pirkovič novi urednik

Igor Pirkovič je bil imenovan za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija in bo zamenjal dosedanjo urednico Kajo Jakopič, so sporočili iz aktiva MMC. Njegovi člani sicer ostro nasprotujejo Pirkovičevemu imenovanju. Jakopičeva sicer sklepa o razrešitvi še nima. Generalni direktor RTVS se bo z aktivom sestal opoldne.

Uredništvo Multimedijskega centra (MMC) je sicer še pred imenovanjem Pirkoviča ob medijskem poročanju, da utegne priti do menjave Jakopičeve s Pirkovičem, oblikovalo stališče, ki so ga predali vodstvu. V njem so med drugim zapisali, da je Pirkovičevo imenovanje za njih povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. »Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju,« so navedli.

Njegovo imenovanje lahko v kontekstu dogajanja na RTV Slovenija razumejo le »kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v korist vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje«. Poudarjajo, da »je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen, naš kolektiv pa si prizadeva svoje delo opravljati na etičen in profesionalen način, zato je za nas kakršna koli politizacija vsebin absolutno nesprejemljiva«. Pirkovič po njihovem mnenju tudi nima zadostnih znanj in izkušenj za vodenje uredništva spletnega portala.

Po poročanju medijev je danes zjutraj generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough na sestanek povabil odgovorno urednico informativnega programa Televizije Slovenija Jadranko Rebernik, odgovornega urednika 1. programa Radia Slovenija Danijela Posleka, Igorja Pirkoviča in Jakopičevo, ki je na sestanek prišla s sindikalnim zastopnikom Francijem Pavšarjem, zaradi česar je Grah Whatmough sestanek nato prekinil.

Jakopičeva nima sklepa, RTVS: Sklep ni potreben

Kot je Pavšar pojasnil za STA, Jakopičeva z mesta v. d. urednice uredništva za nove medije še ni bila razrešena. »Trenutno ni jasno, kdo je urednik MMC. Kajti Kaja Jakopič, ki je bila imenovana za urednico, nikoli ni bila razrešena, nima nobenega sklepa o tem, da bila imenovana za vršilko dolžnosti in tudi nima nobenega sklepa, da bi bila razrešena kot urednica ali kot vršilka dolžnosti. Očitno imamo zdaj nezakonito stanje z dvema urednikoma,« je dejal.

Da nima sklepa o razrešitvi, je za STA potrdila tudi Jakopičeva. Medtem pa iz RTV sporočajo, da se je vršilki dolžnosti urednice uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija Kaji Jakopič mandat iztekel 4. marca, in sicer z imenovanjem nove odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenije Jadranke Rebernik. Za njeno razrešitev tako ni potreben poseben sklep, zatrjujejo.