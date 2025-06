Na pomurskem rokodelskem festivalu so škrabali pirhe in lončarili na vretenu (FOTO)

Pomurski muzej Murska Sobota in Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj z Male Polane sta organizirala prvi pomurski rokodelski festival Pod grajskimi arkadami. Dogodek je potekal pod geslom povezovanja lokalne identitete z ohranjanjem nesnovne kulturne dediščine, od lončarstva, pletarstva in vezenja do izdelave panjskih končnic in prikaza škrabanja velikonočnih pirhov. Nekateri udeleženci so zadnji nosilci svojih obrti, zato festival ni bil le razstava, temveč tudi živi prenos znanja.

Povabilo mladim

Poleg številnih obiskovalcev od blizu in daleč so se dogodka udeležili številni ugledni gostje, med njimi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, državni sekretar Dejan Židan z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Gabrijela Küzma, vodja programa Interreg Slovenija-Madžarska, Jure Lang, podžupan Mestne občine Murska Sobota, Tanja Roženbergar, predsednica Slovenskega etnološkega društva, ter predstavnici Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Nataša Gorenc in Milena Antonić.

Predstavilo se je 16 rokodelcev iz Slovenije in Madžarske, kot je pojasnila direktorica Zadruge Pomelaj Sara Köleš Ribeiro, so želeli festival posvetiti predvsem rokodelcem z najvišjimi državnimi priznanji, torej nosilcem znaka Art Craft Slovenija, naziva častni rokodelec, ali tistim, ki so vpisani v register nesnovne kulturne dediščine.

Prvi pomurski rokodelski festival Pod grajskimi arkadami je pritegnil številne občudovalce. FOTO: Oste Bakal

So se pa organizatorji v znak podpore mladim odločili dati priložnost tudi mladi ustvarjalki mil, ki certifikata sicer še nima, a si prizadeva za pridobitev tega. Dogodek ni bil le poklon tradiciji, ampak tudi povabilo mladim, da skupaj z rokodelci soustvarjajo estetske in uporabne izdelke prihodnosti.

Obiskovalci, mladi in starejši, so lahko v senci arkad sodelovali na devetih različnih delavnicah, ki so potekale v treh sklopih. Ustvarjali so v različnih tehnikah, kot so lončarjenje, tudi na vretenu, vezenje, pletenje iz ličja in slame ter izdelovanje okraskov iz filca, rož iz krep papirja in mil iz naravnih sestavin. Tako je festival postal interaktivna učilnica za vse generacije.

»Rokodelske obrti, ki so bile nekoč del vsakdanjega življenja na vasi, skorajda izginjajo. Zato je festival pomemben korak k oživljanju teh spretnosti, ki nosijo s seboj bogato zgodovino regije,« nam je povedal direktor Pomurskega muzeja Branko Kerman.

Ustvarjalci prihodnosti

Festival so dopolnjevali razstave, prikazi izdelovanja, kulinarična ponudba lokalnih ponudnikov iz Prekmurja in Prlekije ter predstavitev novega projekta Pomelaja. Ta bo v prihodnjih letih razvijal čezmejno zbirko rokodelskih izdelkov v sodelovanju z oblikovalci in etnološkimi strokovnjaki.

Etnologinja Jelka Pšajd je poudarila pomen sodelovanja med tradicijo in sodobnostjo, tudi med muzejem in Pomelajem, saj je to po njenem ključno za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Dodala je, da festival ne nagovarja le ljubiteljev tradicije, temveč tudi ustvarjalce prihodnosti, saj želi z raznolikostjo povezati generacije in spodbuditi dialog.

16 rokodelcev se je predstavilo.

»To je prvi dogodek takšnega obsega za naš muzej. Verjamem, da so obiskovalci začutili navdih, da tudi sami začnejo ustvarjati. Tak festival je velik dogodek za regijo, saj obrti, ki so bile nekoč doma v vsaki vasi, izumirajo, izdelki pa so ohranjeni v muzejih. Mali obrtniki, kot bi imenoval rokodelce, so spretnosti izkazovali na čisto svoj, osebni način, s tehnologijami, ki so takrat to dopuščale. Izdelovali so izjemne, kakovostne izdelke in prav je, da festival na to opozori,« je še poudaril direktor muzeja.

Poskrbljeno je bilo za kulinarično ponudbo z obeh strani reke Mure, za glasbene vložke pa so poskrbeli člani skupine Marko banda – živa ljudska glasba iz Prekmurja.

Posvetiti so se predvsem rokodelcem z najvišjimi državnimi priznanji. FOTO: Oste Bakal

Začutili so navdih, da tudi sami začnejo ustvarjati. FOTO: Oste Bakal