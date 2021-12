Danes ob 10.06 se je v Šentilju pod Turjakom, občina Mislinja, poškodovala učenka športne vzgoje in izgubila zavest.

Na kraju so jo oskrbeli reševalci ZRCK Ravne na Koroškem in jo prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.