Na pomoč prihaja več kot 200 zasebnih zdravnikov

Na poziv za pomoč zdravnikom na najbolj obremenjenih deloviščih se je do danes zjutraj odzvalo 215 pretežno zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Poleg pomoči zdravnikov in zobozdravnikov so ponudili tudi pomoč diplomiranih in srednjih medicinskih sester, administrativnega ter pomožnega osebja, so sporočili iz zdravniške zbornice.

Elektronski obrazec za mobilizacijo kadra na najbolj obremenjena delovišča, prek katerega so se prijavili, je nastal v okviru odbora za zasebno dejavnost zdravniške zbornice. Kot je dejal predsednik odbora Matej Beltram, se vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki zavedajo izjemne resnosti stanja in želijo pomagati po najboljših močeh.

Odbor je tako ministrstvo za zdravje seznanil s pripravljenostjo zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, da pomagajo. Osmega novembra je potekal prvi koordinativni sestanek omenjenega odbora in državne sekretarke Alenke Forte, na katerega so bili vabljeni vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki ter koncesionarji. Nato so koordinativni sestanki tekli vsak dan z namenom sprotnega razreševanja vseh morebitnih vprašanj, ki nastajajo pri vključevanju dodatnega kadra, so sporočili iz zbornice.

Ob tem so pojasnili, da je odbor za zobozdravstvo pri zbornici potrdil kompetence zobozdravnikov, da so usposobljeni opravljati cepljenje in PCR-teste. S sklepom je seznanil tudi ministrstvo za zdravje, »ki vključevanje zobozdravnikov v delo na cepilnih točkah in točkah za jemanje brisov zelo pozdravlja«. Zbornica pa je za vse zobozdravnike in druge zainteresirane (zdravnike) pripravila tudi strokovni seminar za delo v cepilnih centrih.

Podpis pogodb

Po navedbah zbornice je ministrstvo ob pozivu vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da po svojih močeh z dodatnimi kadri pomagajo najbolj obremenjenim deloviščem, te seznanilo tudi s pravnimi podlagami za to vključevanje in vzorci pogodb, ki so podlaga za tako vključevanje.

V zbornici so poudarili, da je podpis pogodbe za delo v drugem zdravstvenem zavodu obvezna pravna podlaga za delo. »Kolikor je Zdravniška zbornica Slovenije seznanjena s strani članov, podpisovanje pogodb večinoma poteka zgledno. Smo pa bili obveščeni, da so nekateri direktorji zdravstvenih domov zahtevali kadrovsko pomoč od koncesionarjev tudi brez plačila in brez urejenih pogodb,« so navedli.

anketa prosim danes, vikend v vse članke