Na pomoč klical policijo, rešili so ga iz smrtonosne pasti

V sredo zjutraj je na številko 113 poklical zaskrbljeni občan iz Novega mesta. Starejši gospod, ki je gibalno oviran, je opazil, da se je v ograjo na vrtu ujel jež, ki se nikakor ni zmogel rešiti sam. Živalci sam ni mogel pomagati, ker pa ni vedel, na koga se obrniti, je na pomoč poklical policiste.

Na kraj so napotili patruljo, policistka in policist pa sta se hitro lotila dela: »Razmaknila sta ograjo in ježka osvobodila iz smrtonosne pasti. Prikupna bodičasta žverca jo je tako hitro ucvrla po travniku, da najbrž ni slišala opozorila policistov, naj bo v prihodnje bolj previdna pri plezanju čez ograjo.«