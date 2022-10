Na Pokljuki se odvija prava gobarska grozljivka: v petih urah osem ton gob! (FOTO)

Ena od gobarskih modrosti pravi, da je na vsakih sedem let ena sezona izjemno slaba, ena izjemno dobra, preostalih pet pa je povprečnih. Vse kaže, da je po lanski najslabši letos prišla na vrsto rekordna, a to je v prvi polovici septembra veljalo le za višje lege, za območja nad 1200 metri nadmorske višine, predvsem na Gorenjskem, na območju Pokljuke, Jelovice in Karavank.

Predsednik Gobarskega društva Gorje Pavle Jakopič ob letošnji vročici opozarja, da je vse skupaj preraslo meje normalnega.

Tam so v res izjemnih količinah poganjali priljubljeni jurčki, poznavalci pravijo, da jih na teh območjih že 20 let ni bilo toliko. A po ohladitvi se je njihova intenzivna rast upočasnila in zadnje dni so v zmernih količinah začeli rasti tudi nekoliko nižje.

Zaradi številnih nesreč pri gobarjenju so imeli gorski reševalci veliko dela. FOTO: PU Kranj

Nobenega nadzora nad plenjenjem

Letošnji jurčki so povzročili pravo gobarsko mrzlico in privabili toliko gobarjev, da je vse skupaj že začelo dobivati razsežnosti plenjenja slovenskih gozdov. Na Pokljuko so se zgrinjale dolge kolone avtomobilov in se vračale z veliko več gobami, kot dovoljujejo predpisi. Opaženi so bili nabiralci, ki so močno pretiravali in so nabrali tudi po več deset kilogramov gob. K evforiji so verjetno kar izdatno prispevale objave na družabnih omrežjih, ki so s fotografijami prečudovitih gobanov in (pre)polnih košar v gozdove zvabile tudi tiste, ki bi sicer ostali doma.

Na Pokljuki oziroma na območju TNP je nabiranje gob dovoljeno le v tretjem varstvenem območju. FOTO: TNP

Predsednik Gobarskega društva Gorje Pavle Jakopič ob letošnji vročici opozarja, da je vse skupaj preraslo meje normalnega in da je tako množična sla zelo škodljiva za pokljuške gozdove. Predvsem je zgrožen nad pomanjkljivim nadzorom.

160 ton so nabrali v nekaj dneh!

»Ljudi je iz leta v leto več, letos jih je bilo toliko, da to ni več normalno, nadzora pa nobenega. Nujno bi morali omejiti tako število ljudi kot nabranih gob. A inšpektorjev in nadzornikov ni bilo od nikoder. Dva tedna se je masovno nabiralo gobe na Pokljuki, inšpekcija pa je šele na začetku tega tedna napovedala intenzivni nadzor. To je veliko prepozno, saj so se temperature na Pokljuki že spustile pod minus in je rast jurčkov upočasnjena. Zdaj bodo težko dobili koga, ki bi jih nabral več kot dva kilograma,« je jezen Jakopič.

Ekstremno nevarno početje S kranjske policijske uprave so sporočili, da so imeli gorski reševalci in policija septembra polne roke dela z iskanjem izgubljenih in reševanjem poškodovanih nabiralcev gob. Pri tem so v eni od opozorilnih objav na družabnem omrežju facebook nekoliko šaljivo predlagali, naj se gobarjenje uvrsti med ekstremne in nevarne športe. »Kot kaže, gobe letos z lahkoto premagujejo gobarje. Zviti gležnji, izpahnjena kolena, izgubljeni gobarji v pokljuškem trikotniku ... Zato si tudi nabiranje gob verjetno zasluži uvrstitev med ekstremne športe in oznako nevarno,« so zapisali.

Izkušeni gobar in predsednik gobarskega društva tudi opozarja, da pretirano nabiranje gotovo vodi v njihovo izumiranje. V času njegovega otroštva je bilo na Pokljuki občutno več gob, kot jih je v zadnjih letih. »Več gobarjev pomeni manj gob. Poleg tega na njihovo izumiranje vpliva uničevanje gozdov zaradi gospodarjenja, zaradi sečnje in delanja vlak zaradi sečnje,« je prepričan.

Na prepovedanem območju

Člani gobarskega društva so se ob tako velikem pritisku na Pokljuko kar sami lotili štetja avtomobilov in naredili laični izračun, koliko jurčkov je na dan izginilo s Pokljuke. Izračunali so, da je bilo v dvajsetih dneh nabranih verjetno kar 160 ton gob! V eni sami uri so na vrhuncu mrzlice namreč našteli kar 400 avtomobilov, ki so se skozi njihovo vas peljali proti Pokljuki. V petih urah je to 2000 avtov, in če sta v njih po dva, je to 4000 ljudi. Če vsak od njih nabere samo po pravilniku, je to kar osem ton gob v nekaj urah.

Lahko je tudi nevarno. FOTO: URSZR/zajem zaslona

»A seveda se ljudje ne znajo ustaviti, mnogi naberejo veliko več in se ne držijo nobenih pravil! Prav Pokljuka, ki je zaščitena z zakonom o Triglavskem narodnem parku in se lahko nabira le na tretjem varstvenem območju, je najbolj oblegana, največ ljudi pa je bilo prav na prepovedanih območjih. Verjemite, to je bila prava masovka! Od vseh avtomobilov jih je bilo vsaj polovica parkiranih v prepovedanih conah, inšpektorja pa nobenega. Od teh nepravilno parkiranih avtomobilov jih je večina imela ljubljansko registracijo. Veste, mi domačini vemo, kje se sme in kje se ne. Žalostno je, da se tega nikakor ne da ustaviti,« opozarja Jakopič, zaskrbljen, ker si nihče v državi ne upa vzpostaviti nadzora nad gobarjenjem, da je inšpektorjev veliko premalo in da na Pokljuki ni niti opozorilnih tabel, kje se sme nabirati in kje ne.

Inšpektorji niso ugotovili kršitev

Na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povprašamo, kako poteka nadzor nad gobarji, ki ga izvaja inšpekcija za gozdarstvo, in koliko je bilo letos kršitev. Sporočili so nam, da je nadzor nad nabiranjem gob septembra izvajalo sedem gozdarskih inšpektorjev, a da kršitev niso ugotovili.

FOTO: URSZR/zajem zaslona

Ob letošnji mrzlici so se oglasili tudi naravovarstveniki iz Triglavskega narodnega parka (TNP), kamor spada trenutni največji gobarski raj, Pokljuka, in opozorili obiskovalce, da je dovoljeno nabiranje samo v tretjem varstvenem območju TNP ter naj se držijo pravil in omejitev. Pri tem so opozorili na povečano število nadzornikov in prosili obiskovalce, naj ne ogrožajo gozdnega življa na Pokljuki. »Obiskovalce pozivamo, naj ne parkirajo motornih vozil zunaj za ta namen predvidenih površin in naj ne vozijo po gozdnih cestah, na katerih velja prepoved splošne uporabe. Tako kot vsako leto v času rasti gob so tudi letos naravovarstveni nadzorniki TNP v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami poostrili nadzor nad spoštovanjem predpisanih pravil,« so zapisali.

Pavel Jakopič opozarja, da se jih na Pokljuki nabere preveč. FOTO: Osebni Arhiv

Letos je bilo zelo lahko napolniti košaro. FOTO: Tina Horvat