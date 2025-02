Na Pohorju več kot 200 študentov uživalo v zimski idili

Potem ko je Zlata lisica na Pohorju tako rekoč le še lep spomin na neke druge čase in ko se svetovne ekipe Paraski Alpine prvenstva, ki prav v tem času poteka na Mariborskem Pohorju, pripravljajo na tekmovanje, je novoustanovljena univerza Alma Mater Europaea pripravila tradicionalni študentski športni dan na Arehu.

Več kot 200 študentov iz Maribora, Ljubljane, Celja, Kopra in Murske Sobote se je pomerilo v smučarski tekmi, kjer kljub merjenju časa velja pravilo, da je dobro najprej sodelovati. Cilj, na katerega pogosto pozabimo v teh časih, ostaja že vrsto let enak – študentje fizioterapije, zdravstvene nege, socialne gerontologije, spletnih in informacijskih tehnologij ter managementa so z druženjem v zimski idili tkali nova prijateljstva ter se povezovali.

Tradicionalni študentski športni dan Univerze AMEU je bil na Arehu znova uspešen. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Barbara Toplak tokrat ni smučala, le podelila je priznanja in nagrade.

»Ob tem se pripravljamo, da bo naša univerza prejela certifikat Olimpijskega komiteja Slovenije, da smo do športnikov prijazna univerza. Naši študenti aktivno sodelujejo s športnimi organizacijami in klubi, poleg tega z veseljem podpiramo vse športne dogodke, ki jih organizirajo naši študenti, kot je bil športni dan na Arehu,« je pojasnila dr. Barbara Toplak, glavni tajnik Univerze Alma Mater Europaea, ki bo prihodnji teden na informativnih dnevih bodoče študente aktivno sprejemala ter jim z ekipo predstavljala program.

Dosledni vodji tekmovanja Ema Štembergar, predsednica tutorjev, in Katarina Pernat, vodja oddelka za komuniciranje in marketing