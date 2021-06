Na počitnice z letalom? Na kaj morate paziti, če letite iz Benetk

Na letalu zahtevajo ves čas masko

Z letalom na morje? FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Če potujete v tujo državo v lastni režiji, pazite na: preverite pogoje za vstop v državo (zahtevani testi, karantene…)

ukrepi na destinaciji (npr. zaprtje lokalov, policijska ura, nošenje mask na prostem...)

nakup letalske vozovnice (preverite, da je fleksibilna)

rezervacija namestitve takšna, da je možna brezplačna odpoved

si uredite zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini



Najlažje potovati cepljenim

Vedno bolj vroče je, morje nam že na daleč diši in nas vleče v svoj objem. Marsikdo si bo po lanski »potovalni« suši letos omislil počitnice izven Slovenije ali bližnje Hrvaške. Res je, da se epidmiološka slika po Evropi izboljšuje in da se ukrepi rahljajo, a vseeno potovanje z letalom ni več takšno kot je bilo pred marcem 2020.Na nasvete, na kaj paziti, smo se obrnili k svetovalnici popotnikov Izlet Na Dlani. Vprašali smo, kaj če junija nekdo potuje z enega izmed beneških letališč v Grčijo. Takole so povsem praktično odgovorili: »Najprej morate iz Slovenije do letališča v Benetkah, ker ste v tranzitu za vas vstopni pogoji za Italijo niso ključni, vse kar morate vedeti je, kaj zahteva Grčija za vstop. Trenutno Grčija zahteva potrdilo o prebolelosti oz. o precepljenosti (14 dni po zadnji dozi) ali negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur. S tem potrdilom se potem odpravite na letališče, odvisno od letalske družbe, boste morda morali to potrdilo pokazati že ob vkrcanju (s tem se zavarujejo pred komplikacijami, ki bi nastale v primeru, da vam na meji zavrnejo vstop v državo kamor ste namenjeni). Na celotnem letu do Grčije boste morali nositi masko, na meji z Grčijo pa pokazati prej omenjene dokumente. Grčija izvaja ob prihodu na letališče tudi naključna hitra testiranja. Večina držav zahteva tudi neke vrste vstopni obrazec, ki ga je potrebno izpolniti preko spleta vsaj dan pred odhodom oziroma letom na destinacijo.«Opozorili so tudi, da je treba biti pripravljen na vračanje v Slovenijo. »Potrebno je preveriti ali je tisti del Grčije, kjer ste letovali, na našem rdečem seznamu ali na rumenem/zelenem. V slednjem primeru vam ob povratku ne bo potrebno pokazati nobenega dokumenta, v nasprotnem primeru pa bo potrebno pokazati ali negativen test ali dokument o prebolelosti ali precepljenosti,« nam je povedaliz Izlet Na Dlani.Torej, bistven je končni cilj, kamor potujete in zahteve te države. Kaj pa letalske družbe, od British Airways do Wizz Air? Ima vsaka svoje zahteve? »Letalske družbe same po sebi ponavadi ne zahtevajo PCR ali HAT testa. Vas pa opozarjajo o omejitvah na destinaciji kamor ste namenjeni. V kolikor na vaši izbrani destinaciji zahtevajo npr. negativen PCR test, se lahko zgodi, da vas letalska družba ne bo pustila na letalo v kolikor testa še nimate, saj se s tem zavarujejo pred komplikacijami, ki bi nastale v primeru, da vam na meji zavrnejo vstop v državo kamor ste namenjeni,« so nam še povedali na omenjeni popotniški strani. Edini pogoj za letalsko družbo je uporaba zaščitnih mask celotno pot na letalu za vsa potnike starejše od 6 let (EU).»Kot kaže, bo najlažje potovati osebam, ki bodo cepljene, vsi ostali potniki, pa bodo žal morali sproti preverjati pogoje za vstop v državo kamor so namenjeni in pa pogoje za ob vrnitvi nazaj v Slovenijo. Žal bo vsa ta dodatna birokracija in zahtevani pogoji marsikoga odvrnila od potovanja. Vse skupaj pa postane še bolj zapleteno v kolikor želite potovati izven EU, pri takih potovanjih je ponavadi prisoten še dodaten prestop v državi kjer ima letalska družba svoje postajališče (HUB) in tudi tam lahko veljajo spet dodatna pravila. Letos posebno velikega zanimanja za potovanja izven EU še ne pričakujemo, da ob tem niti ne omenjano, da večji del Azije in Severne Amerike za nas še vedno ostaja zaprt,« nam je še povedal predstavnik potovalne spletne strani.