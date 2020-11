Na plačane defibrilatorje čakali zaman

V petek so štirje ljubiteljski kolesarji z Notranjske – točneje iz Postojne in okolice – pivškemu županu Robertu Smrdelju izročili avtomatski zunanji defibrilator (AED), ki bo nameščen na Ekomuzeju v Slovenski vasi.Kolesarji so policist Mihael Bezjak, reševalec Klemen Rebec, železničar Marko Kravanja in jamar Gregor Valenčič, ki so tako predali že tretjega od štirih AED-jev, te so dobrodelno prikolesarili lanskega junija, ko so v sodelovanju s kolesarskim klubom iz Postojne odvozili traso Dirke okoli Slovenije (DOS). »S kolegom Klemnom, ki dela na urgenci, sva se pogovarjala, da bi šla takrat na to dirko,« nam začetek ...