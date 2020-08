Na piknik in koncert v Tivoli

Nastopil bo Worldwide Welshman. FOTO: napovednik.com

Čeprav epidemija koronavirusne bolezni še naprej kroji usodo številnih dogodkov, se nekateri organizatorji kljub vsemu pogumno lotevajo priprave koncertov in drugih prireditev. Med njimi je Hiša otrok in umetnosti, ki v Tivoliju prireja PikniKoncerte.»To je družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani in pijači. Je drugačna oblika preživljanja prostega časa, saj omogoča kakovostno kulturno doživetje, ki se prepleta s sproščenim druženjem in ekološko ozaveščenostjo. V poletnih mesecih vas vabimo, da se ob četrtkih popoldne umaknete iz poletne vročine, se v parku Tivoli pod borovci v bližini Tivolske promenade sprostite na piknik odeji ter nekaj malega prigriznete ob poslušanju etno in folk koncertov. Spoznavate lahko odlično glasbo z vseh koncev sveta, tradicionalne inštrumente in različne tehnike petja. S seboj lahko prinesete polne piknik košare in odeje, če ste glasbeni navdušenec, pa tudi svoje inštrumente, saj je po končanih koncertih oder odprt za vse,« pravijo v Hiši otrok in umetnosti.Danes popoldne (četrtek, 6. avgusta, ob 18. uri) bo v Tivoliju nastopil, sodobni trubadur, ki prihaja iz severnega Walesa. S svojo rdečo brado, nalezljivimi melodijami, večjezičnimi refleksijami na sodobno življenje in funk-rock-jazz slogom kljubuje žanrom in popelje občinstvo na navdušujoče glasbeno potovanje od Walesa do Kitajske, pri čemer združuje hipije in bankirje, vzhod in zahod, veselje in melanholijo.Vse prireditve so brezplačne! Ob slabem vremenu so odpovedane ali prestavljene. Nadomestni termin objavijo na spletni in facebook strani.