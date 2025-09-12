Na Parmovi ulici na zapuščen avto zatikajo le listke: »Če bi moj tam stal na tak način, bi mi ga zagotovo že odpeljali« (FOTO)

Na Parmovi ulici v Ljubljani že več mesecev na plačljivem parkirnem prostoru stoji črni mini cooper. Spredaj nima tablic, zadnje pa razkrijejo, da gre za vozilo iz Velike Britanije. Stalni mimoidoči so opazili, da sta bili za vetrobransko steklo zataknjeni dve obvestili redarstva zaradi neplačila parkirnine. Čez nekaj tednov sta ti izginili, a čez čas se je spet pojavilo novo. In zatem še eno. Kako je mogoče, da se z zapuščenim avtom sredi Ljubljane ne zgodi nič? »Kje je lastnik vozila, je z njim vse v redu?« se je spraševal voznik vozila, ki mimo minija vsak dan pelje v službo. »Če bi moj av...