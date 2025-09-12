NEPLAČANA PARKIRNINA

Na Parmovi ulici na zapuščen avto zatikajo le listke: »Če bi moj tam stal na tak način, bi mi ga zagotovo že odpeljali« (FOTO)

Na Parmovi ulici v Ljubljani že več mesecev sameva avto z britanskimi tablicami. Ali zaradi neplačila parkirnin zdaj sledi odstranitev vozila?
Fotografija: Že nekaj deset tednov stoji na tem mestu. FOTO: Dušan Malovrh
Že nekaj deset tednov stoji na tem mestu. FOTO: Dušan Malovrh

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
12.09.2025 ob 06:50
12.09.2025 ob 09:09
Aleksander Brudar
12.09.2025 ob 06:50
12.09.2025 ob 09:09
12.09.2025 ob 09:09

Poslušajte

Čas branja: 2:53 min.
Na Parmovi ulici v Ljubljani že več mesecev na plačljivem parkirnem prostoru stoji črni mini cooper. Spredaj nima tablic, zadnje pa razkrijejo, da gre za vozilo iz Velike Britanije. Stalni mimoidoči so opazili, da sta bili za vetrobransko steklo zataknjeni dve obvestili redarstva zaradi neplačila parkirnine. Čez nekaj tednov sta ti izginili, a čez čas se je spet pojavilo novo. In zatem še eno. Kako je mogoče, da se z zapuščenim avtom sredi Ljubljane ne zgodi nič? »Kje je lastnik vozila, je z njim vse v redu?« se je spraševal voznik vozila, ki mimo minija vsak dan pelje v službo. »Če bi moj av...

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

