Na paradi v Cerkljah na Gorenjskem tudi 57 let star avtomobil (FOTO)

Avto-moto društvo Cerklje na Gorenjskem, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, je organiziralo tradicionalno, že 68. prvomajsko paradno vožnjo. Kot je povedal predsednik športne komisije pri AMD Cerklje Jože Glavan, je karavana vozil obiskala 17 vasi pod Krvavcem.

V 68 letih jih za 1. maj nista ustavila ne slabo vreme ne pomanjkanje bencina.

Kolona avtomobilov, motornih koles ter desetih gasilskih vozil je krenila izpred gostilne Bavant v Dvorjah pod Krvavcem, mimo Gradu Strmol, skozi vasi Češnjevek, Adergas, Trato, Velesovo, Praprotno Polico, spet skozi Dvorje in Grad do Pšate, skozi Poženik, Šmartno, Glinje do Zaloga in Lahovč, mimo Vopovelj, skozi Spodnji in Zgornji Brnik ter skozi Cerklje do Dvorij, kjer so pod Jenkovo lipo tradicionalno pripravili sklepno srečanje. Gledalci so videli najnovejša osebna vozila najrazličnejših znamk in tudi stara vozila.

Luka Jezeršek z zastavo letnik 1987

Članom AMD Cerklje so bili pri organizaciji v pomoč gasilci iz Velesovega, Zaloga, Lahovč in z Zgornjega Brnika, ki so poskrbeli za varnost, zanjo so skrbeli tudi posamezniki, člani AMD Cerklje, stari več kot 80 let, Franc Bolka, Franc Dolinar in Franc Zorman. Prva dva sta člana društva že 65 let! Delo opravijo prostovoljno, vsi prihranki gredo za obnovitvena dela društvenega doma v Cerkljah.

Prvi pikniki so bili na Štefanji Gori

Prve piknike po končani paradni vožnji so imeli najprej na Štefanji Gori pod Krvavcem, pozneje pa na spodnji postaji žičnice na Krvavec. Slišali smo, da jih v teh 68 letih za 1. maja ni nič ustavilo, ne slabo vreme, ne pomanjkanje bencina, le predzadnji dve leti covid. Na prvih vožnjah je sodelovalo le okrog 20 motoristov, ki so se zbrali na dvorišču zadružnega doma v središču Cerkelj. Eden od še živih ustanovnih članov AMD Cerklje, 92-letni Ivan Prosenc, se še dobro spominja prve paradne vožnje 1. maja: do leta 1961 je vozil motor znamke Puch, nato pa je sodeloval z avtom.

Florjan Koželj je vozil lepo obnovljenega tomosa colibri letnik 1963, ki še nikoli ni peljal po dežju. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Letos je po besedah predsednika AMD Cerklje Zdravka Novaka sodelovalo rekordno število osebnih vozil, in sicer kar 161, deset gasilskih vozil, 10 mopedistov Moped toura Zalog pod Krvavcem in 98 predvsem športnih motornih koles, nekaj celo iz sosednjih občin. Med udeleženci sta bila tudi cerkljanski župan Franc Čebulj in kuharski mojster v šovu MasterChef Slovenija Luka Jezeršek z družino z avtomobilom zastava letnik 1987.

Najstarejši osebni avtomobil MG angleške izdelave, letnik 1966, je vozil Aleksander Bizjak iz Kranja, najstarejši mopedi Moped toura iz Zaloga pa so bili trije z letnico izdelave 1957. Lepo obnovljenega tomosa colibri 02 letnik 1963 je vozil Florjan Koželj iz Lahovč; kot pravi, se z njim še ni vozil po dežju, doma pa jih ima še nekaj in čakajo na obnovo.

Sodelovalo je 98 motoristov, deset iz Moped toura iz Zaloga.

Posebno vozilo iz šenčurske občine

Družabno srečanje je bilo pod Jenkovo lipo v Dvorjah.