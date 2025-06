Na papirju ustrezni, v praksi zastareli: pršilniki v Sloveniji potrebujejo več kot le pregled

V trajnih nasadih (vinogradništvu in sadjarstvu) je varstvo rastlin zelo zahteven tehnološki proces: izvajamo ga s pršilniki. Pogostnost izvajanja varstva rastlin je odvisna od številnih faktorjev: od občutljivosti oziroma odpornosti sort proti boleznim, vremena, pojava bolezni do učinkovitosti škropiva in škropljenj ... Dejstvo je, da je število škropljenj v trajnih nasadih veliko. Študija Analiza rabe fitofarmacevtskih sredstev iz leta 2012 ugotavlja povprečno 16 škropljenj s fungicidi v intenzivnih nasadih jabolk, v vinogradih gre za povprečno devet škropljenj s fungicidi. 52.789 osebima v...