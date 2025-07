Na Otroškem jazz campusu so vsak dan počitnic igrali šest ur (FOTO)

Tretji Otroški jazz campus se je tradicionalno zaključil z odličnim koncertom mladih glasbenikov na kočevski Mestni ploščadi, ki so pokazali, da je ta zvrst glasbe lahko tudi izjemno poslušljiva in več kot primerna za ples. Med drugim so – kot zanimivost – odigrali Odpelji me na Luno (Fly me to the Moon), ki jo sicer vsi poznamo v izvedbi Franka Sinatre, napisal pa jo je Bart Howard leta 1954.

»Na odru igrajo otroci, a če jih samo poslušaš, zvenijo kot izkušeni in odrasli glasbeniki,« je komentiral Erik Šuler, priznani klasični pianist in zadnja leta tudi jazz glasbenik, učitelj Glasbene šole Kočevje, ki je bil eden od mentorjev te petdnevne delavnice. Otrokom, ki vsi obiskujejo glasbeno šolo, so v mestu ob Rinži ponudili drugačen pristop do glasbe, kot ga zahteva ukvarjanje s klasično glasbo. »Obogatili so svoje znanje, saj smo jim najprej predstavili teoretično zakonitosti jazza, potem pa smo to konkretno uporabljali,« pravi Erik Šuler.

Med njimi so izredni talenti. FOTO: Arhiv Glasbene šole Kočevje

Mentorjev, ki so jim pomagali, je bilo devet iz štirih držav.

»Na odru igrajo otroci, a če jih samo poslušaš, zvenijo kot izkušeni in odrasli glasbeniki,« pravi Erik Šuler. FOTO: Simona Fajfar

»Naš cilj je, da mlade glasbenike usmerimo v osnove improvizacije, da torej znajo krasiti melodije, kar je smisel jazza,« pravi Bojan Oražem, ravnatelj Glasbene šole Kočevje. Druga razlika v primerjavi z njihovim dosedanjim glasbenim ustvarjanjem pa je v še tem, da so se v Kočevju, kjer so nastopali v različnih zasedbah, morali naučiti ne samo improvizirati, ampak tudi poslušati kolege, s katerimi so nastopali in se prilagoditi skupnemu tempu.

Petdnevno dogajanje

Na petdnevni jazz delavnici za otroke, ki v Sloveniji nima primerjave, verjetno pa tudi ne v Evropi, se je v Kočevju zbralo 35 osnovnošolcev iz treh držav – poleg Slovenije še iz Srbije in Madžarske –, v starosti od 9 do 16 let. Namesto da bi odšli na počitnice, so se izpopolnjevali na zelo različnih instrumentih, od bobnov, bas kitar, saksofonov in drugih trobil do violin in flavt. Na začetku tabora so glede na njihovo znanje naredili različne skupine oziroma zasedbe, pri čemer so nastale tudi precej nenavadne kombinacije glasbil, na primer saksofon in flavta. »Pomembno je, da glasbenik najde mesto svojega inštrumenta v skupni igri,« je razložil Bojan Oražem, »potem pa svoje glasbene izdelke predstavijo na zaključnem koncertu, ki je vrhunec dogajanja.«

Mladim glasbenikom, ki hodijo k pouku klasične glasbe, jazz prinaša sproščenost. FOTO: Arhiv Glasbene šole Kočevje

Vsi mladi glasbeniki imajo že nekaj glasbenega znanja in so se pripravljeni učiti.

»Pomembno je, da glasbenik najde mesto svojega inštrumenta v skupni igri,« je razložil Bojan Oražem. FOTO: Simona Fajfar

Na kampus ne sprejemajo prevelikega števila otrok, ampak 30 oziroma, kot letos, 35. Poleg tega z razmislekom ne sprejemajo otrok brez predznanja, ampak tiste, ki določene tehnične veščine v glasbi že obvladajo. Petdnevno dogajanje je bilo zelo intenzivno, saj so delo začeli vsak dan ob deveti uri in v prostorih Glasbene šole Kočevje vadili do 13. ure, potem pa spet od 16. ure do 19.30. Spali so v dijaškem domu Jurček, kjer so skrbeli tudi za njihovo prehrano, z njimi pa sta bili dve vzgojiteljici.

»Vsak dan smo imeli po šest ur igranja, kar je veliko, a nam je čas vedno hitro minil,« pravi Erik Šuler. Vsi mladi glasbeniki imajo že nekaj glasbenega znanja in so se pripravljeni učiti, razloži: »Med njimi so izredni talenti, ki so zelo uspešni na svojih glasbenih področjih, z delavnico v Kočevju pa so dobili novo znanje.«

Mentorjev, ki so jim pri tem pomagali, je bilo devet iz štirih držav. Vsi so uveljavljeni jazzovski glasbeniki ali pedagogi: srbski bobnar Miki Milovanov, madžarski pianist Zoltan Czanyi, srbski violinist Filip Krumes, trobentač Žan Cesar, saksofonist Domen Hafner, harmonikar Borut Mori in klarinetist Mikola Nastasiichuk, ki je prišel v Kočevje iz Ukrajine, pianist Tibor Burai ter že omenjeni Erik Šuler.

Ravnatelj Bojan Oražem, ki je idejo o organiziranju večdnevne poletne otroške jazz delavnice dobil na kavi s Tiborjem Buraijem, je zelo zadovoljen, saj se je letos, ko je delavnica potekala tretjič, že pokazalo, kaj lahko kočevska glasbena šola ponudi mladim. Poleg tega je jasno, komu se da ukvarjati z mladimi: »Imamo res dobre mentorje, a ne le formalno, ampak si v resnici prizadevajo, da s temi mladimi nekaj naredijo. Da napredujejo in od nas odidejo z veliko znanja.«

V Kočevje je letos prišlo 35 osnovnošolcev. FOTO: Arhiv Glasbene šole Kočevje

Igrajo različne inštrumente, od bobnov do saksofona in flavte ... FOTO: Arhiv Glasbene šole Kočevje