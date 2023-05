Na otočku zaigralo 435 harmonik (FOTO)

Turistični biser v nedeljo ni bil poln samo turistov, napolnila sta ga tudi glasba in veselje. Na tradicionalno, sedmo srečanje harmonikarjev je prišlo 435 glasbenikov iz vse Slovenije, nekaj pa tudi iz sosednjih držav Hrvaške, Avstrije in Italije. In ko so skupaj zaigrali Avsenikovo Otoček sredi jezera, je postalo jasno, zakaj je harmonika več kot glasbilo.

Rajko Lobe, novi lastnik harmonike Poličar, v družbi župana Mežana (na levi) ter Poličarja in Iztoka Pesrla FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Najštevilnejši je bil Orkester Nika Polesa s 60 harmonikarji.

Srečanje ob Blejskem jezeru je po petih letih premora privabilo več tisoč ljubiteljev glasbe. Ni bilo kotička ob jezerski promenadi, kjer ne bi bilo mogoče slišati zvoka harmonike. Zbirati so se začeli že pred deseto uro zjutraj, točno tri minute čez poldne pa so vsi sodelujoči hkrati zaigrali Avsenikovo skladbo Otoček sredi jezera, ki je ubrano zadonela iz kar 435 harmonik. Vse harmonikarice in harmonikarje iz različnih krajev Slovenije in sosednjih držav sta pozdravila župan Anton Mežan, ki je poudaril pomen nastopa harmonikarjev iz vse Slovenije ob Blejskem jezeru, ter podžupan in glavni organizator srečanja Iztok Pesrl, ki je bil navdušen nad udeležbo. Prireditev so na Bledu odlično izpeljali in bili deležni številnih pohval.

Prireditve ne bi bilo mogoče izpeljati brez številnih prostovoljcev.

Drugi vrhunec je bil ob 14. uri, ko je povorka vseh harmonikaric in harmonikarjev krenila izpred Prešernovega spomenika in se vila po jezerski promenadi.

Za najštevilnejše blejski sir

Skupaj so zaigrali še Avsenikovo Na Golici in Slakovega Čebelarja, na glavnem odru na promenadi pa je obe skladbi zaigral ansambel Nika Polesa. Ker se je vreme čedalje bolj kisalo, so organizatorji pohiteli in povorko uspešno sklenili z žrebanjem bogatih nagrad ter razglasitvijo najmlajšega in najstarejšega udeleženca. Najmlajši je bil petletni Oto Poles s Kozine, najstarejša pa sta bila 88-letna Franc Ostrelič z Brezij pri Tržiču in Anton Kravanja. Kot je povedal Ostrelič, je diatonično harmoniko začel igrati, ko je bil star 15 let. Na Bled je tokrat prišlo 14 organiziranih harmonikarskih skupin. Najštevilnejši je bil Orkester Nika Polesa s 60 harmonikarji, za nagrado so prejeli dva hleba blejskega sira, na Bled so prispeli s štirimi avtobusi. Prireditev je uspešno povezoval Nejc Poljanec.

Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje je poskrbelo za lačne in žejne.

Največ sreče pri žrebu pa je imel Rajko Lobe z Velikega Vrha pri Šmarju. Novo harmoniko znamke Poličar, model BP 338, mu je osebno izročil izdelovalec harmonik Brane Poličar v navzočnosti podžupana. Tako kot so harmonike ob Blejskem jezeru tradicija, je harmonika BP že od prvega srečanja tudi glavni pokrovitelj prireditve in je na slovenskem trgu samostojna blagovna znamka od leta 2000. Zadnjih šest let je po Poličarjevih besedah najuspešnejši program izdelovanja harmonik Natura v lesu.

Otočku sredi jezera je prisluhnilo več tisoč obiskovalcev.

Najstarejša sta bila 88-letna Franc Ostrelič (na fotografiji) in Anton Kravanja.

Organizatorja, Turizem Bled in občina Bled, sta tudi letos poskrbela, da so se udeleženci okrepčali z okusnim golažem, ki so ga skuhali v gostišču Tulipan v Lescah, Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje je pri festivalni dvorani poskrbelo za lačne in žejne. Po besedah glavnega organizatorja letošnje prireditve Pesrla takega dogodka ne bi bilo mogoče izpeljati brez neutrudnih prostovoljcev. Letos se jih je prijavilo kar 60, nekaj posameznikov, večinoma pa članov blejskih društev in klubov. Harmonikarji so lahko parkirali brezplačno na posebno označenih parkiriščih, za prevoz do jezerske promenade je poskrbel Bled Tours. Po končanem sprevodu je nastopil še Gorenjski kvintet.