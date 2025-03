Na osnutek novele zakona o zaščiti živali prispelo 350 pripomb

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na osnutek novele zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva ukinitev reje kokoši v kletkah, prejela 350 pripomb. Javna obravnava se je zaključila v sredo, pripombe pa so po navedbah uprave zelo raznolike. Nevladne organizacije za zaščito živali osnutek v grobem podpirajo.

Uprava je do četrtka popoldne preko portala e-Demokracija in sistema informacijske podpore pripravi predpisov prejela 350 pripomb. Večina pripomb (približno 250) je bila oddana v zadnjih dneh javne obravnave, več deset pa tudi po zaključku javne obravnave zaradi tehničnih težav na portalu e-uprava, so v petek za STA pojasnili na upravi.

Na nasprotnih bregovih

V času javne obravnave je uprava izvedla tudi nekaj posvetovanj z določenimi skupinami deležnikov. Kot so izpostavili, so bile pripombe, predlogi in mnenja vsebinsko zelo raznoliki, pri čemer so različni deležniki in skupine deležnikov pogosto na nasprotnih bregovih.

»Medtem ko nekateri podpirajo strožje omejitve, drugi tem istim rešitvam močno nasprotujejo. Del deležnikov tako zagovarja uvedbo popolne prepovedi reje živali v kletkah in želi predlagano prepoved razširiti še na druge vrste in kategorije živali, medtem ko drugi nasprotujejo že predlaganim omejitvam in menijo, da bi takšna ureditev neupravičeno posegla v gospodarske dejavnosti,« so zapisali na upravi.

Po njihovih navedbah nekateri predlagajo tudi popolno prepoved lova s psi, medtem ko drugi opozarjajo, da bi to vodilo v propad lovske kinologije in ogrozilo ohranjanje nesnovne kulturne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne kulturne dediščine pri Unescu.

Uprava je prejela tudi pomisleke, da predlog določenih rešitev posega v ustavne pravice, zlasti v pravico do svobodne gospodarske pobude in zasebne lastnine, ter v načela prostega pretoka blaga in storitev znotraj EU.

Predloge bodo preučili

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo zdaj vse prejete pripombe in predloge preučilo. Sledila bo priprava odziva na pripombe ter morebitno dopolnjevanje osnutka novele, ki bo nato predložen v medresorsko usklajevanje, so napovedali na upravi. Nato sledi obravnava na vladi, nazadnje pa še v DZ.

Kdaj bi bil osnutek novele lahko na vladi, na upravi ne želijo ugibati, saj, kot so pojasnili, je časovnica nadaljnjih postopkov in predvidenega sprejema zakona odvisna od trajanja medresorskih usklajevanj in dinamike zakonodajnega postopka v DZ.

Na Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije so medtem v četrtek ocenili, da je osnutek novele v grobem pozitiven, saj vključuje veliko potencialno dobrih sprememb, še posebej na področju rejnih živali. Med temi so izpostavili ukinitev baterijske reje kokoši nesnic in obvezno označevanje lastniških mačk. Na drugi strani pa na zvezi odločno nasprotujejo zmanjšanju financiranja dolgotrajne oskrbe za zapuščene živali v zavetiščih in »kaznovanju zavetišč, ki ne skrbijo, da žival v čim krajšem času oddajo zainteresiranemu skrbniku«.