Na OŠ Kanal našli bombo iz prve svetovne vojne: Vsi otroci evakuirani

Danes zjutraj sta se pouk za učence in varstvo za okrog 100 vrtčevskih otrok Osnovne šole Kanal zaključila predčasno. Med gradbenimi deli na gradbišču ob šoli so namreč našli letalsko bombo iz prve svetovne vojne, navaja Dnevnik.

Bomba ni imela vžigalnika, zato so jo varno odstranili in odpeljali na uničenje

Kot so sporočili iz občine Kanal ob Soči, je ravnateljica takoj obvestila Center za obveščanje in odredila evakuacijo vseh oseb. Vsi otroci, zaposleni in delavci na gradbišču so bili takoj umaknjeni na varno. Po ogledu strokovnjaka za pirotehniko se je izkazalo, da gre za minometno bombo (bombardo) premera 240 mm s približno 50 kg eksploziva. Bomba ni imela vžigalnika, zato so jo lahko pripadniki enote NUS varno odstranili in odpeljali na uničenje. Starši bodo glede varstva otrok in pouka v ponedeljek, 22. septembra, obveščeni s strani šole tekom današnjega dne. so še navedli na občini.

Bombo so že odstranili

Na novogoriški policijski upravi so ob tem prav tako potrdili, da je bila evakuacija otrok uspešna, kraj najdbe pa je ustrezno zavarovan.