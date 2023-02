Na onkološkem inštitutu prosijo za pomoč za najmlajše: Ena od mamic je povedala ...

V vsem zdravstvu primanjkuje kadra, zato delodajalci iščejo razno razne načine, kako priti do potencialnih zaposlenih. Med njimi so že vrsto let priljubljena družbena omrežja posameznih ustanov in podjetij, in ne le zaposlitveni portali. S kadrovsko stisko se soočajo tudi na hemato onkološkem oddelku, kjer so na facebooku zapisali, da »nujno potrebujejo dodatne kadre« - medicinske sestre in zdravstvene tehnike oz. zdravstvenike, saj njihove medicinske sestre odhajajo v pokoj.

»Starši otrok z rakom zelo dobro vemo, kako pomembno je delo sester in zdravstvenih tehnikov pri napornem zdravljenju. Ne samo zdravstvena nega, predvsem njihova srčnost, predanost in opora Junakom in prav tako staršem . A tega ne zmorejo, če jih je premalo in delajo na robu zmogljivosti,« so zapisali.

V oddelku pravijo, da ima vsak starš in marsikateri otrok, ki se je zdravil v 3.nadstropju, na zdravljenje vsaj en lep spomin, ki ga veže na nekoga iz osebja. Ena od mamic jim je povedala: »Ko je bilo dojenčku najtežje čakati tešče na preiskavo, je sestra prižgala pomirjevalno glasbo, ga vzela v naročje in skupaj sta plesala po sobi«. Lepe spomine na oddelek ima tudi ena od pacientk: »Vsak dan sem šla na sprehod po hodniku oddelka, ker sem potem dobila veliko nalepk pri sestri«.

Iz hemato onkološkega oddelka prosijo potencialni kader, da se prijavijo na delovno mesto, s čimer bi Junaki dobili potrebno oskrbo. »Dragi naši podporniki, skupaj smo že dosegli marsikaj, dajmo tudi tokrat!,« so zapisali.