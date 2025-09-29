Na Olimpijskem festivalu je največ interesa otrok požela Andreja Leški (FOTO)

Prelom tisočletja je prinesel prve zlate olimpijske kolajne za Slovenijo in četrt stoletja kasneje se zdi, da so leta 2000 v Sydneyju Iztok Čop, Luka Špik in Rajmond Debevec odprli vrata olimpijske večnosti ostalim slovenskim olimpijskim dobitnikom zlatih medalj, s katerimi so dosegli Olimp svojih športnih karier.

Našteta trojica je s tremi zlatimi odličji tistega 23. septembra 2000 rodila povod za dan slovenskega športa, ki smo ga zaznamovali minuli teden; letos se je isti dan začel tudi evropski teden športa, ki se konča jutri. Eden od vrhuncev tega tedna je bil 11. Olimpijski festival v Ljubljani – minuli konec tedna je na Kongresni trg ter v park Zvezda zvabil ogromno otrok ter mladostnikov, ki so jim namenili več kot 50 športnih izzivov.

Za opravljene športne izzive so dobili žige in nato tudi nagrade.

Boks z ogromnimi rokavicami je poskrbel za obilo zabave.

Olimpijski festival je namenjen predvsem otrokom in mladini med petim in 17. letom starosti ter njihovim staršem. Na njem se mladi spoznavajo s športom, različnimi disciplinami, vrednotami športa in fair playem, so zapisali pri OKS.

Več športa, manj telefonov

Resda vremenske napovedi niso bile najbolj spodbudne, a organizatorji, športne zveze ter klubi in ne nazadnje trume mladih obiskovalcev so zapolnili prostor, na katerem so otrokom ponujali, da se preizkusijo v izzivih ter tudi v manj medijsko izpostavljenih športnih panogah, kot sta denimo lacrosse in softball.

V nekaterih so se lahko dejansko preizkusili tudi s športnimi idoli, med katerimi je največ interesa otrok požela nosilka zlate judoistične medalje z lanskoletnih pariških olimpijskih iger Andreja Leški, ki je v sobotnem dopoldnevu prižgala olimpijski ogenj, nakar je sledil svečan dvig olimpijske zastave ob slavnostnih fanfarah. Leškijeva je mladim upom dala iskren nasvet: »Jaz bi vsem svetovala, da vedno dajo vse od sebe in da se imate čim bolje pri tem, kar počnete.« Hokejist Robert Sabolič iz reprezentance, ki nas je prvič zastopala na zimskih OI v hokeju na ledu pred 11 leti, je dodal: »Slediti je treba svojim ciljem, pa bo vse uspelo.«

Dandanes je nogomet zelo priljubljen tudi med dekleti, ki so spretno slalomirale med ovirami.

Videli smo lahko tudi sodobne športe, kot je denimo mažoretna in twirling dejavnost.

Mladi so vmes že švigali in uživali med 56 točkami s športnimi izzivi, ki so jih postavili po velikem prizorišču: varno so predstavljali lokostrelstvo, mlade roke so poprijele za ogromne uteži, na prizorišču sta bila celo mala smučarska skakalnica in velik bazen, v katerem so poprijeli za veslo kajaka. Manjkal ni niti golf. Očeta deklice, ki je ravno vihtela palico za golf, smo vprašali, ali je kdaj umerjal otroka v ta šport: »V resnici ne, ker ga ni nihče pri nas doma igral. Pri nas doma sta atletika in košarka pri otrocih,« nam je odvrnil Mitja iz Ljubljane: »Na koncu gre za to, da se otroci zaposlijo z neko zdravo aktivnostjo. Ne omejujemo jih glede tega, ali je to šport ali kultura, ampak da je nekaj, kjer soustvarjajo s sovrstniki in so del neke skupnosti.« Priporoča, da se otroci športno udejstvujejo, »tudi če niso vsi vrhunski«.

V postavljenem bazenu so nekateri prvič prijeli veslo pri kajaku.

Uteži so bile večje, kot jih imajo nekateri doma.

Med mladimi na festivalu, ki sta ga organizirala Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana, se je nemara skrival tudi kak bodoči olimpionik. »Malo opazujemo motoriko, vidimo, da je marsikateri na pravi poti,« je svoja opažanja delil Marjan Bolhar, trener Kluba borilnih veščin Domžale. Glede na to, da je lani njihova članica Nika Kotunjec osvojila mladinsko zlato medaljo na svetovnem pokalu, imajo oko za talente, toda Bolhar je povzel bistvo Olimpijskega festivala: »Danes nam je pomembno, da vidijo čim več športov in se za kakšnega odločijo. Da čim več športajo in je čim manj telefonov.« Precej mladih je Bolhar navdušil z ogromnimi boksarskimi rokavicami, ki so poskrbele za obilo zabave med izzivom z borilnimi športi.

Mladim so pokazali, da so zelo pomembni sodelovanje in usklajeni gibi.

Košarka na vozičku je otrokom dala drugačno perspektivo.

Kar nekaj deklet je bilo na nogometnem poligonu, kjer je bilo treba po spretnostnem izzivu žogo brcniti v gol: »Na festivalu se kar veliko punc preizkusi na poligonu,« nam pove animatorka, ki je skrbela za nadobudnice in nadobudneže na poligonu, podobno nam je povedala Liza Urbančič z nogometne stojnice, ki je bila tudi sama aktivna v nogometu: »Ženski nogomet raste; veliko več deklet je zainteresiranih za ženski nogomet kot nekoč. Tudi popoldne gredo in igrajo punce med sabo, veliko je ženskih klubov in veliko nogometašic.«

Športne izzive so sprejeli tudi starejši.

Usedli so se lahko v invalidski voziček ter metali na koš. Košarko na vozičkih je tako marsikdo poskusil prvič, med njimi je bila mlada obiskovalka Ksenija: »Danes je bilo vse dobro, najbolje pa je bilo streljanje z zračno puško,« nam je zaupala, preden jo je Olimpijski festival odpeljal naprej. Grk, ki z družino živi pri nas, nam je razkril, da so za večino športov pri nas dobre možnosti: »Ampak s skupino prijateljev že nekaj časa želimo najeti prostor v dvorani za mali nogomet – pa je vse zasedeno. Mislim, da je Slovenija športna država,« nam je sporočil možakar iz dežele, od koder so tudi k nam prišle olimpijske igre.