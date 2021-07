Na olimpijadi brez svoje hiše

Slovenska olimpijska reprezentanca bo želela v Tokiu vsaj ponoviti bero kolajn z zadnjih štirih poletnih iger. V Riu 2016, Londonu 2012 in Atenah 2004 se je v domovino vrnila s štirimi, največ jih je osvojila v Pekingu 2008, pet. Mesec pred začetkom iger je jasno, da bo Slovenijo zastopalo najmanj športnikov v tem tisočletju, toda adutov morda še nikdar ni bilo toliko. V Barceloni smo imeli 35 športnikov, v Atlanti 37, v Sydneyju 74, Atenah 79, Pekingu 62, Londonu 65 in Riu 60. Doslej smo osvojili 23 odličij, po pet v judu in veslanju, štiri v atletiki, po tri v strelstvu in jadranju, dve v k...