Na Okrešelj sta ga prignala mama in ata

Frischaufov dom na Okrešlju je ena najbolj priljubljenih koč v tem delu Slovenije. Na leto ga obišče okoli 23.000 planincev, tudi letos, ko so ob gradbišču postavili manjšo kočo, da jim lahko ponudijo vsaj pijačo, so imeli velik obisk. Tudi zato si v Planinskem društvu Celje Matica, kjer so poleg doma na Okrešlju v požaru izgubili še Kocbekov dom na Korošici, želijo, da bi nov planince sprejel čim prej. Pri postavitvi bo pomagala tudi država, sta ob polaganju temeljnega kamna obljubila tako premier Janez Janša kot gospodarski minister Zdravko Počivalšek.Beton na rokeDelavci so že na gradbišču, to je na skoraj 1400 ...