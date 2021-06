Na odškodnino čakajo že 80 let!

V začetku aprila letos je minilo že 80 let od trenutka, ko so se v Sloveniji začeli prvi izgoni naših državljanov. Gre za eno od najbolj temačnih, tragičnih in težkih obdobij naše zgodovine, ko so k nam prikorakali vojaki zloglasne nemške vojske pod vodstvom Adolfa Hitlerja in zarezali globoko bolečino v številne slovenske družine. Razglas, ki je napovedal izselitev iz domačih vasi. FOTO: Dis »Oče je rekel: 'Zdaj so nas označili kakor pse.' Iz Rajhenburga so nas odpeljali z vlakom, ne da bi nam povedali, kam. Vozili smo se 41 ur,« se novembra tistega leta, ko so pri omenjen...