Na Odprti kuhni spet diši

Slastni štruklji z govedino Jakoba Pintarja iz TaBara so se kar topili v ustih.

Gostilna pri Mari iz Kamnika pod Krimom je navduševala s pečenimi piškami, polnjenimi paprikami in vampi.

Pogačarjevo tržnico v Ljubljani so včeraj znova prepredle dišave različnih tujih in domačih kuhinj. Odprta kuhna, priljubljeni tradicionalni kulinarični festival, ki se običajno začne že marca in letos poteka že devetič, je po nekaj zapletih, povezanih z aktualno epidemijo in bojem proti njej, navsezadnje le zaživela. Med stojnicami se je že ob enajsti uri razvil živahen vrvež – sončno vreme je k pokušanju dobrot različnih slovenskih ponudnikov hrane in pijače privabilo številne obiskovalce.Prva nam je tokrat v oči padla stojnica, ob kateri je, obdan z oboževalkami, stal eden od favoritov aktualnega MasterChefa. »Adam iz MasterChefa je gurman in, seveda, Odprta kuhna je letos prvi gurmanski event v Sloveniji. Ne bi manjkal tako ali tako, v bistvu pa sem se pridružilin njegovemu Čili friku. Poznava se že sto let, sva prijatelja in skupaj sva ustvarila novo linijo barbecue premijskih omak, ker vem, da to manjka na našem trgu. On je proizvajalec, jaz sem dal recept in naredila sva res tako posebno sceno, ki je Slovenija še ni videla,« nam je v svojem slogu zaupal simpatični tekmovalec, ki ga bo mogoče srečati tudi na prihodnjih Odprtih kuhnah. »Tudi kuhala bova,« zagotavlja Adam, ki sicer v bližnji prihodnosti načrtuje še en poseben projekt.»Skupaj ziniz MasterChefa pripravljamo presenečenje, turnejo po Sloveniji s food trackom. Tako bo vsa Slovenija lahko videla in okušala tiste najbolj priljubljene jedi iz šova.«Stojnice so obiskovalce mamile s slastnimi stejki, sočnim pečenim prašičkom, dehtečimi klapavicami, pinsami, falafli in še marsikaterimi drugimi dobrotami. »Danes imamo srečo, ker je ravno lep sončen dan. Upamo, da bo prišlo veliko gostov,« nam je, ko se je gneča ob njegovi stojnici za nekaj trenutkov malce umirila, povedaliz Gostilne pri Mari iz Kamnika pod Krimom, ki je tokrat ponujala ocvrte piške, polnjene paprike s pirejem in vampe: »Naš slogan je domače in nič drugače, kuhamo domače jedi in vidim, da je Ljubljančanom to všeč.«»Občutki ob odprtju so dobri, smo v veselem pričakovanju današnjega prvega dne. Upam, da bodo ljudje prišli sem res z veseljem, pa predvsem brez skrbi. Organizatorji so res poskrbeli za varnost, zanjo skrbimo tudi mi, ki tu delamo,« je dejala še ena veteranka Odprte kuhne,iz Gostilne Mihovec, ki je ponujala telečja jetrca z različnimi sezonskimi dodatki. Tokrat so gostje okušali jetrca s šparglji, poleg pa domači kruh iz Mihovčevih hišnih žit.»Iskreno povedano, bili smo že malo neučakani, ker se sezona navadno začne precej prej, že v spomladanskem času. Zdaj je že skoraj junij. Nestrpno smo čakali spremembo ukrepov. Glavni, za uživanje hrane na prevzemnem mestu, se je spremenil šele pretekli teden,« je o zapletih, ki so zavlekli odprtje, spregovorila soustanoviteljica Odprte kuhne»Obiskovalci se morajo držati ukrepov za javne površine. Treba je ohraniti ustrezno razdaljo, če to ni mogoče, nosimo maske. Gostinci imajo ukrepe v svojih restavracijah in enakih se držijo tukaj. Sedišča so postavljena pod enakimi pogoji kot na gostinski terasi, z razdaljami, mi razkužujemo in skrbimo, da je vse tako, kot mora biti,« je pojasnila.Letošnje odprtje je potekalo v še toliko bolj navdušenem vzdušju, saj so mnogi gostinci prvič po dolgih mesecih znova imeli stik z gosti. »Mislim, da je to najbolj poseben občutek, ki ga imamo na letošnjem odprtju. V tem trenutku je najpomembnejše, da je gostincem dovoljeno delati,« meni Kochavyjeva. Njeno mnenje deli tudi mladi slovenski chef, vzhajajoča zvezda slovenske kulinarike in nosilec naslova mladi talent 2020 po izboru priznanega kulinaričnega vodnika Gault&Millau iz TaBara, ki velja za eno najbolj svežih in inovativnih svetovnih restavracij 50BestDiscovery: »Mislim, da smo vsi evforični. Čeprav šele poleti, se je za nas začela prava pomlad. Restavracije se odpirajo, naša odpre vrata naslednjo sredo. Srečni smo, da smo tukaj.«Navdušenje z gostinci so delili tudi obiskovalci. »Dobro vzdušje, hrana je dobra, fajn se imamo, pa še sonček nam je popestril dan. Poskusila sem štruklje z govedino iz TaBara in res jih moram zelo pohvaliti,« je zadovoljna povedala študentka, ki je, kot nam je zaupala, prav na odprtju devete Odprte kuhne prvič poskusila tartufe.