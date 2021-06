Na oddih v letalo, prizemljeno na strehi dvorca

Središče Šmarjete, po novem imenovano Karlovškov trg, ima povsem obnovljeno podobo. Potem ko so lani tu slavnostno odprli znamenito fontano cvička, je zdaj rojstna hiša raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalca ljudske umetnosti, gradbenika in slikarja Jožeta Karlovška zasijala v povsem obnovljeni podobi. Stavba je spomeniško zaščitena, zato je obnovljena v baročnem slogu, originalna je tudi barva fasade, pred vhodom ostaja tudi doprsni kip rojaka, notranjost pa je dobila dodatne vsebine. Gotovo je ena večjih zanimivosti tudi to, da je na prizidku...