Kaj vse je doživel naš 2864 metrov visoki očak v svoji dolgi zgodovini! V neizmerni množici ljubiteljev gora, ki ga oblegajo poleti in pozimi, se najdejo tudi mnogi, ki si za vzbujanje čim večje pozornosti pomagajo z raznimi pripomočki, od ogromnih napihljivih flamingov in drugih živali do ležalnikov in sončnikov, supov, srfov, koles in še marsičesa drugega. Vse to pa ni nič v primerjavi z dogajanjem daljnega leta 1961, ko je takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA) ob dnevu topničarjev na vrh Triglava prinesla celo pravi bojni top in s pravimi granatami streljala po okoliških gorah. Idej...