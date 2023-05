Na območju Maribora poplavljenih več cest in objektov: kaj sledi odgovarja Andrej Velkavrh

Popoldne je del države zajelo neurje. Najmočnejše nevihte so bile na Štajerskem, začele so se severozahodno od Maribora in se razširile proti Mariboru ter severnem delu Slovenskih Goric. Nekaj nalivov je bilo tudi na območju Karavank, Davče, Ljubljane in Zasavja. Nevihtna linija zdaj počasi slabi, je za STA dejal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.

Nevihtna linija zdaj počasi slabi. Foto: Jure Eržen/delo

Velkavrh je pojasnil, da nevihtna linija slabi, saj »dogajanje samo sebe zaduši, ker se oblačnost toliko razširi, da ni več sončnega sevanja, ki bi segrevalo zrak in povzročalo nestabilnosti«.

Nevarnosti novih neviht danes ni več

Neurja in nalivi se lahko spet pojavijo v sredo, ko bo težišče nestabilnosti zahodno od Ljubljane in ne toliko na Štajerskem, je napovedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na širšem območju Maribora je ponekod danes padala tudi toča, Arso pa je za severovzhodno Slovenijo izdal oranžno vremensko opozorilo. Po poročanju Vala 202 je na območju Maribora poplavljenih več cest in objektov. Gasilci z vsemi razpoložljivimi enotami črpajo vodo in s folijami prekrivajo nove plazove.

Voda zalila kleti stanovanjskih objektov, prožili so se plazovi

Najhuje je na območju Radvanja, Košakov in Lenta. Uprava za zaščito in reševanje je zaradi popoldanskega neurja na območju Maribora in okolice zabeležila 77 dogodkov. V večini je meteorna voda zalila kleti stanovanjskih in drugih objektov in zaradi zamašenih odvodnih kanalov poplavila nekaj površin na prostem. Sprožilo se je 14 zemeljskih plazov, od tega jih pet ogroža objekte in eden cesto.

Zaradi sunkov močnega vetra se je podrlo nekaj dreves, odkrilo pa je tudi eno ostrešje stanovanjskega objekta. Na terenu posreduje 23 gasilskih enot, intervencije pa so še v teku, so sporočili.

V naslednjih urah hitro naraščanje rek

Po podatkih Arsa bodo v naslednjih urah ob močnih nevihtah z nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v severni Sloveniji, ki se lahko tudi razlijejo. Na več območjih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda.

Ponoči in v sredo dopoldne se bo vodnatost povsod zmanjševala, sredi dneva in popoldne pa se bo verjetnost hitrega naraščanja in razlivanja posameznih vodotokov ponovno povečala. Vodnatost večine rek po Sloveniji bo sicer ostala srednja. V četrtek bodo reke povsod po državi ponovno upadale, so sporočili.