Na območju Brežic: vstopajo na dvorišča, hodijo čez vrtove in polja

»Dnevi brezskrbnega in svobodnega sprehajanja kot tudi pešpoti v šolo in nazaj, so za naše občane in prebivalce vasi ob hrvaški meji že preteklost. Otrok ne upajo več samostojno napotiti v šolo,« opisujejo stanje pristojni na brežiški občini. Vasi Rigonce, Loče in Rakovec, ki ležijo tik ob državni meji, namreč vse bolj oblegajo migranti. V zadnjem času na tem področju na teden zabeležijo kar 1.300 vstopov. Na celotnem območju občine Brežice so do 31. avgusta zabeležili kar 27.000 vstopov, kar je izjemno visoko številko, še posebej, če poudarimo, da so na območju celotne države do konca avgusta zabeležili 34.501 ilegalnih prehodov.

Migrantska problematika je v občini Brežice zadnje mesece vedno bolj pereča. Občani so priča množičnim skupinam migrantov, ki prehajajo mejo na različnih območjih občine in nadaljujejo svojo pot v notranjost države.

»Skupine, praviloma mlajših moških, ki čez dan potujejo, v večernih in nočnih urah iščejo kraje za nočitev, velikokrat na zasebnih parcelah, dvoriščih in tudi v počitniških/ kmetijskih objektih. Za zdaj občani ne poročajo o kaznivih dejanjih, kot so vlomi, bolj o tem, da migranti vstopajo na dvorišča, hodijo čez vrtove, polja,« pojasnjujejo in dodajajo, da so kljub posredovanjem policistov na terenu, nepredvidena srečanja na različnih območjih občine s skupinami migrantov za občanke in občane del vsakdana. »Občani se pri tem počutijo močno ogrožene, izražajo strah, saj ne vedo, kakšni so nameni posameznikov, bojijo se za svoje premoženje.«

V obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023 je policija evidentirala 36.125 nedovoljenih vstopov v državo. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Kritični do hrvaškega varovanja schengenske meje

Pred tednom sta občane Brežic obiskala tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije. Prisluhnila sta njihovim pobudam, minister pa je po srečanju dejal, da razume stisko ljudi in da je zanje pomembno, da vzpostavijo občutek varnosti.

Občani se strinjajo, da se odstrani žičnata ograja in da se jo ob naseljih nadomesti s panelno ograjo oz. da panelna ograja ostane tam, kjer je to potrebno.

»Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob obisku občine in Rigonc zagotovil prebivalcem, da panelna ograja ostaja. Že pred obiskom je policija okrepila svoje moči na terenu. Sodelovanje občanov s policijo je dobro, policisti so odzivni in se trudijo nadzorovati razmere na terenu, dejansko pa delujejo kot prevozna služba za migrante. Občani imajo občutek, da sosednja država svoje vloge varovanja zunanje meje Evropske unije - schengenske meje ne opravlja tako dobro, kot jo je Slovenija. Če se stanje na terenu glede množičnih prihodov migrantov skozi naselja ne bo izboljšalo, občina poziva državo, da po vzoru sosednje Avstrije spet začne izvajati kontrolo na slovensko-hrvaški meji,« so pojasnili na občini.

Poklukar je klical hrvaškega ministra Zaradi stanja v Brežicah se je pred dnevi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar slišal s hrvaškim kolegom dr. Davorjem Božinovićem in ga ponovno opozoril na veliko število nezakonitih prehodov slovensko-hrvaške meje. V sporočilu za javnost so zapisali, da je slovenska policija na tem območju še dodatno okrepila nadzor, in sicer z dodatnimi policijskimi patruljami, helikopterjem in drugimi tehničnimi sredstvi. Poklukar je hrvaškemu kolegu predlagal, da se tovrsten nadzor okrepi tudi na hrvaški strani. Prav tako je ponudil pomoč slovenske policije pri varovanju zunanje meje Evropske unije. Ministra sta se strinjala, da je ob okrepljenem nadzoru pomembno tudi nadaljnje tesno sodelovanje policij v boju proti tihotapljenju migrantov na zahodnobalkanski poti. Prav tako sta menila, da mora Evropska unija storiti več za preprečevanje nezakonitih migracij v državah izvora in okrepiti sodelovanje s partnerskimi državami.

Na ministrstvu za notranje zadeve pa ob tem dodajajo, da je bila ograja postavljena leta 2015, ko je število nezakonitih prehodov državne meje skokovito naraslo zaradi kriznih razmer v svetu. »Okoliščine so se do danes bistveno spremenile. Ograja, še zlasti pa rezilna žica, je nesorazmeren ukrep, ki ne preprečuje nezakonitih prehodov meje, ima pa številne negativne, tudi smrtne posledice.«

Dodajajo še, da je odstranjevanje ograje koalicijska zaveza, ki jo uresničujejo. Odstranjevanje se je začelo na območjih, kjer ni predvidenih tveganj za nedovoljene prestope notranje meje. Zato glede na trenutno situacijo na območju Občine Brežice odstranjevanje ograje ni načrtovano. »Na dan 14. julij 2022 je bilo na meji s Hrvaško postavljenih 51 kilometrov rezilne žice in 143 kilometrov panelne ograje. Do zdaj je bilo odstranjenih več kot 24 kilometrov rezilne žice in 13 kilometrov panelne ograje.«