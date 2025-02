Na območju Bohinja se je sprožil snežni plaz: v zraku helikopterja, eno osebo zasul plaz

Na območju Bogatinskega sedla v Julijskih Alpah se je popoldne sprožil snežni plaz. Stekla je reševalna akcija, so za STA potrdili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Aktivirana sta bila helikopterja. Po prvih informacijah je bila zasuta ena oseba, ki pa so jo izkopali in je z njo vse v redu, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Kot poroča spletni portal N1, se je plaz sprožil nekaj po 14. uri, ko so bili na območju Bogatinskega sedla tudi pohodniki. Koliko, ni znano.

Na PU Kranj so povedali, da so bili obveščeni, da je plaz na Bogatinskem sedlu nad Komno zasul eno ali več oseb. Na kraju so po njihovih pojasnilih posredovali reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in policist Gorske enote policije, aktivirana sta bila dva helikopterja.

Dva smučarja sta se srečno vrnila

Na PU Nova Gorica pa so danes za STA povedali, da so seznanjeni s primerom dveh turnih smučarjev, ki ju je danes plaz presenetil na območju Kanina, a sta se rešila sama in se srečno vrnila v dolino.