Na Obali v nizkem startu: turistični boni že čakajo, cene namestitev pa ...

Za noč udobja ali cenejše večdnevni oddih

Cene apartmajev se na Obali gibljejo od 100 do 300 evrov na noč za štiričlansko družino. Za 150 evrov bi lahko dobili prijeten apartma v neposredni bližini plaže.

Okvirne cene hotelov, ki jih najdemo na spletu.

V začetku naslednjega tedna se lahko vse regije v Sloveniji veselijoz odpiranjem turističnih nastanitev. V regijah, ki so rumene (obalno-kraška, goriška in pomurska), se bodo v ponedeljek odprle turistične nastanitve do 30 sob, ne glede na velikost objekta, v preostalih pa se odpira turizem le za manjše turistične nastanitve do 30 sob. Odpiranje je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.Lansko poletje so na Obali kljub epidemiji, ki je prizadela turistični sektor, beležili rekordne številke po številu nočitev, zato so turistični delavci in hotelirji komaj dočakali znak, da bo vlada dala zeleno luč za odpiranje vrat turizmu. »Lani smo se naučili, da je treba izkoristiti vsak dan, ki je na voljo, zato že komaj čakamo, da turizem ponovno zaživi,« nam je povedalaiz Turističnega združenja Portorož.Turizem smo lani reševali z boni. Po številkah Fursa je bila najbolj zasedena Obala, medtem ko je bila dobra slika tudi v termah in nekaterih alpskih občinah. Do 20. aprila letos smo Slovenci skupaj unovčili 37,3 odstotka vseh turističnih bonov oziroma 938.039 turističnih bonov v vrednosti 128.664.879,58 evra. Skupaj pa je država razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov.Na Obali, kjer so bili tako rekoč razprodani, se te dni hoteli, apartmaji, kampi in zasebni ponudniki nastanitev optimistično pripravljajo na predsezono. Kot nam je pojasnila Šuligojeva, jih ima večina že počiščene in obnovljene nastanitve, medtem ko organizacijski problem s kadrom še ni povsem rešen. »Hoteli morajo vpoklicati svoje delavce, ki so večinoma na čakanju, če so koga odpuščali, pa jih morajo zdaj spet zaposliti.« Kljub možnosti odpiranja nekateri večji hoteli za zdaj ostajajo zaprti, a že napovedujejo odprtje v maju.Nekaj hotelov je na Obali že zdaj bilo odprtih, predvsem tisti, ki sodelujejo z zdravstveno zavarovalnico za fizioterapije, torej hotel Krka v Strunjanu in Life Class v Portorožu, medtem ko se nekateri odpirajo po potrebi, če se pojavi večja poslovna skupina. Medtem ko je lani mnoge presenetilo, da je osrednji hotel v Portorožu Metropol (in z njim še skupina treh hotelov) zaprl svoja vrata, pa bo letos na voljo turistom. Na odprtje se pripravljajo proti koncu maja. Prav tako bodo predvidoma čez mesec dni svoja vrata petičnim gostom odprli v Hotelu Kempinski, kjer so lani mnogi svoj bon izkoristili za eno samo nepozabno noč udobja, ne pa za cenejši večdnevni dopust.Hiter pogled na cenik hotelskih namestitev v Portorožu, Piranu in Strunjanu nam razkrije, da se cene gibajo od okoli 100 evrov na noč do 200, v hotelu Metropol tudi 60 evrov na noč, a zagotovo se bodo ceniki v naslednjih dneh še posodobili. Pri hotelih, kjer smo preverjali cene, je navedeno, da rezervacije za začetek prihodnjega tedna ne moremo oddati, saj da takrat ni prostih enot. Večji hoteli namreč ostajajo zaprti, s tem pa je onemogočena rezervacija.Na Bookingu si lahko za ponedeljek, 26. aprila, ko se bo na Obali odprla sezona, še rezervirate nastanitve pri zasebnih ponudnikih. Teh ne manjka. Za štiričlansko družino družino vas bo noč v Portorožu stala od 90 do 300 evrov. Podobne cene so tudi v Kopru in Izoli, ponudba na spletu pa je pestra.Kljub temu da ima obalno-kraška regija najugodnejšo epidemiološko sliko, pa je tam po deležu cepljenih najmanj ljudi. Šuligojeva si želi, da bi se tak trend seveda nadaljeval in poudarja, da lani kljub množici ljudi, ki so obiskali obalne kraje, niso imeli niti enega izbruha okužb z novim koronavirusom.Obalno-kraška regija ni edina, ki se je uvrstila v rumeno regijo. Turistično zanimivi sta tudi pomurska in goriška regija.