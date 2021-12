Na Obali sproženi alarmi za nevarnost, oglasile so se sirene

Ob 6. uri je bila v Piranu zaradi visokega plimovanja in južnega vetra sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom opozorilo na nevarnost. Aktivirani so bili gasilci PGD Piran. Morje je za krajši čas poplavilo najnižje dele obale, poroča Spin. Zaradi visokega plimovanja morja so do 08.25 na območju Kopra zabeležili več prijav. Aktivirali so poklicne gasilske enote.

Pihal bo močan veter

Od poldneva se bo na jugozahodu države okrepil tudi veter. Pihal bo tudi do 70 km/h, opozarja Arso. Pri tej hitrosti veter maje drevesa in lahko že lomi veje. Ovira cestni promet in lahko že nekoliko otežuje gibanje. Vrata in okna naj bodo zaprta. Na prostem se ne zadržujte na potencialno nevarnih mestih. Priporoča se dodatna previdnost v prometu in na morju.