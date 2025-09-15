Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Ob obisku trgovine si pred leti niti v sanjah nismo predstavljati, da bi izdelke sami skenirali na samopostrežnih oziroma tako imenovanih hitrih blagajnah in jih tam tudi plačali. Morda bo kmalu prišel tudi dan, ko ob obisku trgovin cena določenega izdelka ne bo dlje časa enaka. Oziroma da jih bodo trgovci večkrat dnevno spreminjali, in sicer glede na trenutno povpraševanje. Gre za dinamično določanje cen, ki se že vse bolj uveljavlja po nekaterih trgovinah na Norveškem in Nizozemskem. Najprej so začeli z digitalnim prikazovalnikom cen določenega izdelka, in ker jim ni bilo treba več tiskati ...