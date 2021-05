Na nedovoljenem druženju so jedli in pili, direktor Sove bo plačal kazen

Zdravstveni inšpektorat je končal nadzor nad druženjem uslužbencev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) na gradu Strmol decembra lani. Direktorju Sove Janezu Stušku so kot odgovorni osebi zaradi kršitve epidemioloških ukrepov izrekli globo v višini 400 evrov, drugih udeležencev pa niso kaznovali, poroča Dnevnik.



Decembra lani, v času strogih epidemioloških omejitev ter prepovedi gibanja in zbiranja, je namreč na gradu Strmol potekalo druženje v organizaciji Sove, ki so se ga udeležili uslužbenci agencije in zunanji partnerji. Ob tem so za udeležence pripravili tudi pogostitev z več kuharji in natakarji.

Na Sovi pravijo, da je šlo za delovni posvet

Ko je informacija prišla v javnost, so na Sovi zagotavljali, da niso organizirali prednovoletne zabave, pač pa delovni posvet, na katerem so vabljeni izmenjevali mnenja in pobude, srečanje pa so označili s stopnjo tajnosti. Vztrajali so, da je šlo za dogodek delovne, in ne družabne narave ter da se odlok o omejitvah gibanja in zbiranja ne nanaša na državniške naloge. Potrdili pa so pogostitev udeležencev in ob tem zagotovili, da so poskrbeli za potrebne varnostne ukrepe.



A je bil po poročanju Dnevnika zdravstveni inšpektorat očitno drugačnega mnenja. Kot so na inšpektoratu potrdili za časnik, so odgovorni osebi, direktorju Sove, izdali prekrškovno odločbo z izrekom globe, ki je bila tudi plačana. Stuška je doletela najnižja možna globa, ker je po ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata ravnal v nasprotju z vladnim odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom.



Drugih udeležencev srečanja na gradu Strmol niso oglobili, še piše Dnevnik.

