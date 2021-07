Oh, spet ta gneča! Preverite stanje na cestah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško v obe smeri, ponekod tudi več kot dve uri, zato velja preveriti stanje na cestah, preden se odpravite na pot.



Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dva kilometra dolg zastoj osebnih vozil.

Trenutno so čakalne dobe na mejnem prehodih le za osebna vozila. Tako je na mejnem prehodu Dobovec za izstop iz države potrebno čakati 2 uri, na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba tako za vstop kot izstop iz države med eno in dve uri, na mejnem prehodu Zgornji Leskovec je čakalna doba za izstop do ene ure, na mejnem prehodu Jelšane za izstop do 30 minut, na mejnem prehodu Metlika pa za izstop prav tako do 30 minut.



V turistični sezoni, torej do prvega konca tedna v septembru, velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.



Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU, bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

