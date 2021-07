Na nagradno igro jo je prijavila mama

Z bonom bodo nabavili meso za naslednji piknik.

Mlado in nasmejanoiz Sv. Duha pri Škofji Loki je na našo poletno nagradno igro prijavila mama: »Hec je v tem, da je eden prvih izžrebanih v vaši akcijiočetov bratranec, in je mami rekla, da če je imel srečo on, jo lahko izzovemo tudi mi. In res se je zgodilo! Smo se pa menili, koga bomo prijavili, da bo v časopisu, in smo se odločili zame, ker sem vajena publike, veliko sem nastopala, sem govorka in se nameravam tudi pozneje posvetiti odnosom z javnostmi.«Študentka sociologije na fakulteti za družbene vede je že trdno odločena, da bo opravila tudi magisterij, in to prav s področja odnosov z javnostmi. Študij ji ne dela težav: »V prvem letniku sem se še lovila. Zdaj imam povprečje ocen 9,3 in dobila sem nov zagon, še bolj intenzivno se učim.«Medtem ko smo zlagali nagrade naših pokroviteljev Magistrat International, Dana, Kotanyi in Mesarstva Anton za fotografiranje, smo izvedeli, da je posnela tudi zaključni film za maturantski ples na škofjeloški gimnaziji:»Takrat se je predvajal resničnostni šov Ljubezen po domače, nastopala sta brata iz Škofje Loke, ki ju vsi poznamo, in smo naredili parodijo na to. Nismo želeli nekaj tipičnega, želeli smo nekaj zabavnega, da se bodo vsi smejali. Sama sem nastopala, s sošolcemsva poskrbela tudi za scenarij.«21-letna Ema je doma s kmetije Pr' Mihcu. »Stari ata je še vedno gospodar, težko odnehaš, ko že v mladosti začneš. Imamo tri pujske in dvajset bikov.« Ali niso nevarni?»Ko že dolgo delaš z njimi, veš, kako in kaj. Živali se navadijo nate, tudi ti na njih. Redimo jih za meso, s kravami smo se ukvarjali včasih, a smo konec lanskega leta dali zadnjo iz hleva. Za majhno kmetijo, kot je naša, se pridelava mleka ne splača. Od mene domači niso nikoli zahtevali, naj delam na kmetiji, a rada pomagam in poprimem za vsako delo, od pobiranja krompirja do priprave sena za živino.« Ema se je razveselila osvežilnih Teekannejevih ledenih čajev Fresh in Daninih vod in limonad, saj z dekliško družbo kmalu odhaja na dopust: »Pijača bo šla z mano, tudi hladilni nahrbtnik bo prišel prav.« Odkrije nam, da se bo začimb Kotanyi razveselil njen fant: »Nor je na žar in pri njih imajo stalno piknike. Na dopust greva poleti vsak s svojo druščino, jeseni pa nameravava skupaj za teden dni v Madrid in teden v Valencio. Raje sva jo izbrala kot Barcelono, ker je manjša.«Ema čez poletje dela v dveh službah prek študentskega dela: »Delam v trgovini DM, drugo službo pa imam v drive-in caffeju v Medvodah. Veliko raje imam, da se mi nekaj dogaja, kot da ležim doma.« Morda jo bo ob delu spremljal zvočnik JBL GO2, ki je majhen, vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, uporabljala ga bo lahko kjer koli, tudi na dežju.