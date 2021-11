Na nacionalki vre, Bergant pravi: Načrt je nedorečen in nejasen

Nezadovoljstvu zaposlenih v Informativnem programu TV Slovenija zaradi predloga programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ni videti konca. Danes je, po srečanju z vodstvom, pred novinarje stopil kolektiv zaposlenih z Igorjem E. Bergantom na čelu, ki je povedal, da se kljub pozivom program ni bistveno spremenil. »Opozorila ostajajo. Predlog PPN-ja za leto 2022 posega v ključne oddaje, nekatere ukinja ali pa se selijo na druge programe. Načrt je nedorečen, predvsem pa je nejasno, kako bi ga lahko ob najboljši volji sploh realno izvajali, kar še posebej velja za obsežne programske sklope na 2. programu TV Slovenija, kjer do zdaj nismo predvajali premiernih informativnih oddaj,« je dejal Bergant in dodal, da gledanost ne more biti edini kriterij in da na gledanost vplivajo različni dejavniki. Dodal je še, da predlog PPN rešitev za boljšo gledanost ne daje.

Voditelj Odmevov je povedal, da »ne gre za posameznike, ne gre za politiko, v bistvu ne gre za problem v komunikaciji. Gre za nepremišljen in neusklajen načrt«.

Zaradi napovedanih sprememb je odstopila tudi odgovorna urednica Informativnega programa Manica Janežič Ambrožič, ki je zdaj vršilka dolžnosti. Novinarjem je dejala, da je njihovo sporočilo preprosto: »Krčenje vsebin Informativnega programa in njihov premik na drugi program po našem mnenju slabita vlogo in poslanstvo javne RTV, naš program, našo novinarsko ekipo pa pomika na obrobje relevantnosti v slovenski družbi.« Še posebej si oddaj, ki bodo nastajale v okviru volilnega super leta ne zna predstavljati na drugem programu, saj so gledalci vajeni te vsebine spremljati na prvem programu. »Naši gledalci so navajeni, da te vsebine spremljajo na prvem sporedu. To so oddaje z visoko gledanostjo,« je še dejala.

Spomnimo, oktobra je generalni direktor RTVS Slovenija Andrej Grah Whatmough napovedal, da v PPN za leto 2021 predvideva ukinitev in krajšanje nekaterih informativnih oddaj. Med temi so Dnevnikov izbor, oddaja Politično s Tanjo Gobec, Pogovorne oddaje na TV Slovenija 3, Moje mnenje, Svet v letu in Slovenija v letu. Skrajšali bi TV Dnevnik in oddajo Odmevi, pa tudi Slovensko kroniko. Oddaje Globus, Točka preloma in Koda bi skrajšali in prestavili na drugi spored.