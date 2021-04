Na nacionalki pljuval po Pahorju: Naj mi oprosti, neumnosti govori (VIDEO)

Predsednik za delitev BiH?

Prah okrog domnevnega neuradnega dokumenta slovenskega premierjao spreminjanju meja, ki med drugim predvideva razdružitev BiH, se še ni polegel.Nedavno je tako slovenski predsednikzatrdil, da odločnoin da z domnevnim slovenskim nedokumentom nikoli ni bil seznanjen.V Sarajevu pa medtem odmevajo besede, prvaka največje bošnjaške politične stranke (SDS), ki je obtožil slovenskega predsednika, da je pred petimi ali šestimi leti že ponujal delitev BiH. Dejal, je, da ni dovolil, da bi to prišlo v javnost, ker je bila to po njegovem katastrofalna izjava slovenskega predsednika.V pogovoru za BHT1 je dejal, da se morda Pahorju to zdi normalno, a po Srebrenici in podobnih tragičnih dogodkih se sploh ne sme dopustiti odpiranje takšnih vprašanj.»Morda je to naredil z dobrimi nameni, nenamerno. Razidite se kot Čehi in Slovaki. Takšne, naj mi oprosti, neumnosti je govoril,« je dejal Izetbegović.