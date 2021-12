Na nacionali opažajo porast napadov na njihove zaposlene

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) obsoja žaljive zapise in verbalne napade na novinarje, druge zaposlene in sodelavce javne medijske hiše ter poziva k spoštljivemu dialogu. Neposredne in posredne grožnje in javne žaljive zapise razumejo kot poskus vplivanja na novinarsko in uredniško delo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so opozorili, se je v zadnjih dneh na družabnih omrežjih in drugod zvrstilo več žaljivih zapisov, uperjenih proti novinarjem, drugim zaposlenim in sodelavcem RTVS. »Z zaskrbljenostjo spremljamo žaljive komentarje, ki mejijo na sovražni govor, in tovrstno komunikacijo odločno obsojamo, sploh če so napadi usmerjeni neposredno proti posamezniku,« so zapisali.

Zavzemajo se za dostojno in konstruktivno komunikacijo ter odprt prostor za svobodno izražanje mnenj in njihovo pluralnost, grožnje in žaljive zapise pa razumejo kot poskus vplivanja na novinarsko in uredniško delo.

»Apeliramo na vse posameznike, vplivne interesne skupine in nenazadnje tudi medije, da se v Slovenijo vrne kultura javnega dialoga,« so še zapisali v sporočilu za javnost.