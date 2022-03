Na MZZ črna zastava: znane nove podrobnosti smrti slovenskega konzula

»Z žalostjo sporočamo, da je včeraj v prometni nesreči v Banjaluki umrl naš dolgoletni sodelavec, pooblaščeni minister in vodja konzularne pisarne v Banjaluki Marjan Ristič,« so v torek zapisali na zunanjem ministrstvu in sporočili, da bodo izobesili v njegov spomin črno zastavo.

Z banjaluškega okrožnega tožilstva so sicer sporočili, da je v torek zvečer voznik golfa Sergej Miljković (23) zapeljal na pločnik in zbil pešca Marijana Rističa (62), državljana Slovenije.

Marjan Ristič je bil konzul v Banjaluki, pred tem je služboval na Hrvaškem, v Ukrajini in Makedoniji. FOTO: Veleposlaništvo Slovenije v Sarajevu

FOTO: Youtube

Bosanski mediji pišejo, da je golf trčil v Rističa s hrbtne strani in da ni znano, zakaj je voznik nenadoma izgubil nadzor nad vozilom. Po nekaterih pričanjih je bila v bližini kraja nesreče tudi oseba z medicinskim znanjem, ki je Rističu skušala pomagati, a so bile poškodbe prehude. Po neuradnih podatkih pri vozniku v krvi niso našli sledi alkohola. Po pisanju časnika Nezavisne novine je obdukcija pokazala, da so bile za konzula usodne hude poškodbe glave.

Željka Cvijanović, predsednica Republike Srbske, je ob smrti izrazila iskreno sožalje družini konzula in veleposlaništvu Slovenije v BiH v imenu prebivalcev Republike Srbske in v svojem imenu. »Globoko me je pretresla novica o smrti Marjana Rističa. V žalostnih trenutkih vam izražam spoštovanje in sočutje, njegovim najbližjim, prijateljem sodelavcem in vsem, ki so ga poznali,« je zapisala v telegramu.

Radovan Višković, predsednik Vlade Republike Srbske, je prav tako v telegramu namenil iskreno sožalje pokojnikovi družini in Veleposlaništvu Republike Slovenije v BiH. «Z veliko žalostjo sem prejel novico o smrti Marjana Rističa, slovenskega konzula. V teh težkih trenutkih globoko sočustvujemo z družino in prijatelji v tragediji preminulega slovenskega konzula.«