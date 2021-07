Na morju vas bo zeblo, preverite, kako se je ohladila voda

Po neurju, ki je v preteklih dneh zajelo državo, je ob morju zapihala burja. Agencija RS za okolje (Arso) navaja, da so v Kvarnerju danes njeni sunki presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Burja je tudi premešala in ohladila morje.Ob slovenski obali ima tako morje danes le 19 stopinj, v Opatiji in Malinski na Krku pa 22. Burja bo jutri čez dan ponehala in morje se bo v prihodnjih dneh spet grelo.