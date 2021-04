Na morje peljemo otroke 30 družin

Slovenske novice praznujejo 30 let! FOTO: Marko Feist

Smo v letu obeleževanja tridesetletnice Slovenskih novic! Že od nekdaj najbolj brani časnik na Slovenskem pa bo v letu praznovanja te okrogle obletnice za vašo neprecenljivo zvestobo – tudi bogato nagrajeval. Tokrat bomo nagrajevali z dobroto.Ne le da bodo Slovenske novice trem izbranim družinam oziroma posameznikom v stiski donirale kar trikrat po 10.000 evrov, o čemer smo že obširno poročali, ampak bodo skupaj z Rdečim križem Slovenije letos poleti peljale na morje tudi otroke 30 slovenskih družin. Kar ne nazadnje pomeni, da bomo na morje peljali celo blizu 80 otrok!S pomočjo Krambergerjevega sklada že od začetka pripovedujemo najrazličnejše zgodbe dobrote. Vaš in naš časopis je ne nazadnje tudi edini pri nas s takšno humanitarno noto in vsebino, pod okriljem omenjenega sklada pa smo z vašimi donacijami pomagali že številnim, kar blizu milijona evrov ste v vseh teh letih, drage bralke in bralci, že donirali!Zato želimo v akciji Pripovedujemo zgodbe dobrote samo še nadaljevati tolikokrat že dokazano solidarnost in dobrodelnost, ki je zakoreninjena v slovenskem narodu. To so zgodbe, ki izrišejo nasmeh, ki vsaj za trenutek povrnejo upanje.To pot ga bomo povrnili otrokom tistih družin, ki so se znašle v hudi stiski. Tudi zaradi epidemije, zaradi katere je premnogo slovenskih otrok ob otroštvo. Radi bi jim ga vrnili.Težko si je namreč predstavljati, kako so razmere v zadnjem letu dni negativno vplivale na socialni položaj posameznih ranljivih skupin našega prebivalstva. »Revščina je resda že pred pandemijo segla dlje od prazne mize in mrzlega doma,« nam je zaupala, predsednica Rdečega križa Slovenije.In dodala: »V spremenjenih okoliščinah, v katere smo zdrknili, pa je postalo samo še več ljudi negotovih glede svoje socialne in ekonomske varnosti, prihodnosti. Znašli smo se namreč v situaciji, ko bolj kot kadar koli cenimo zdravje in se vse bolj zavedamo pomena dobro delujočega imunskega sistema. Prepričana sem, da bo za socialno ogrožene otroke zato še toliko bolj dragocen ta teden dni brezplačnega letovanja v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič.«Tako v Rdečem križu kot tudi na Slovenskih novicah verjamemo, da z izvajanjem humanitarnega poslanstva prispevamo k boljši, bolj odgovorni, povezani in sočutni družbi, v kakršni bo manj socialnih razlik in bosta vsem zagotovljeni varnost ter pomoč v primeru najrazličnejših nesreč. Glavna skrb je osredotočena na najbolj ranljive, ki so zaradi svoje nevidnosti prepogosto spregledani. Slovenske novice, denimo, že od začetka namenjamo glavno pozornost prav tej skupini, skupini spregledanih. Teh ni vse manj, teh je vse več. Pandemija pa bo te razlike le še poglobila, se strinjajo tudi ugledni ekonomisti.In ker si na Slovenskih novicah prizadevamo, da bi (na naših straneh) neslišni postali slišni, si še kako želimo, da bi med 11. in 18. avgustom omogočili najlepši možni teden tistim otrokom, ki morja najbrž ne bi videli niti od daleč. Ker si to zaslužijo! Ker hrepenimo po družbi brez socialnih razlik, bomo v tistih vročih avgustovskih dneh s pomočjo Rdečega križa Slovenije poskrbeli, da se bodo razigrano smejali in čofotali prav tisti, ki sicer ne bi.Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič bo preplavljeno z otroško radoživimi očki in pogledi. To bo priložnost za brezskrbne in varne počitnice, kjer se bodo uresničevale sanje. To bo tudi prostor sproščujočih trenutkov, sprejetosti in povezanosti z vrstniki.Za začetek naj izdamo le to, da se bo večina, ki še ne zna, takrat tudi naučila plavati. Kar pa še ni vse: med tematskimi, športnimi, kulturnimi in drugimi družabnimi dnevi bodo otroci, ki bodo nenehno pod budnim varstvom usposobljenih varuhov, odkrivali svoje potenciale in razvijali vse tiste talente, ki jih nemara še ne poznajo. Pa tudi lačni ne bodo, saj jih bo vsak dan pričakalo pet obrokov sveže kuhane in kakovostne hrane. In če bo s kom slučajno kaj narobe, bo že v naslednjem trenutku na pomoč priskočil zdravnik in drugo medicinsko osebje., vodja Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič, pravi takole: »Da bi bili odporni proti virusu, moramo okrepiti zdravje. S številnimi študijami je prav tako dokazano, da so otroci, ki so poleti na morju, pa sicer živijo na kontinentu, pozimi veliko manj dovzetni za različna respiratorna obolenja.«Za odpornost je namreč izjemno pomembna menjava klime, kar velja prav za vsakega otroka – ne glede na njegov socialni status. Na Slovenskih novicah, ki praznujejo 30 let, smo zato sklenili: s pravico do morskega oddiha bomo v ta namen osrečili 30 slovenskih družin!