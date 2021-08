Na morje peljemo 70 otrok

Včeraj je bil na našem uredništvu ganljiv dan – prejeli smo fotografijo umetniške slike, ki jo je ustvarila osnovnošolka, ta bo naslednji teden prvič videla morje. V okviru akcije, ki jo Slovenske novice organiziramo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, se bo 11. avgusta odpravila v Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič. Z njo bo na letovanju, ki bo trajalo do 18. avgusta, 70 otrok, nekateri bodo na morju prvič. Na Debeli rtič se bo naslednji teden odpravila pisana družba osnovnošolcev, starih od šest do 15 let. Gre za otroke iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije, skupino ...