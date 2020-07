Na morje peljali že 1750 otrok!

300

otrok iz socialno šibkejših družin je letos spet videlo morje.

Podvojili donacije

Že 15 let sreče

MIKova karavana otroškega smeha je projekt, ki vsem zaposlenim v MIK Celje ogromno pomeni in še dodatno osmisli njihovo delo. Vračanje okolju, sploh njegovim najmlajšim članom, in s tem lepšanje in bogatenje njihovega odraščanja pa je močna motivacija, tako za zaposlene kot za vodstvo v MIK Celje. MIKova karavana otroškega smeha ni le donacija eni izmed humanitarnih organizacij v Sloveniji, ampak je v celoti samostojen družbeno odgovoren projekt podjetja MIK Celje. Vse otroke skrbno izberemo v sodelovanju s svetovalnimi službami slovenskih osnovnih šol. Te predlagajo nadarjene in pridne učence, ki prispevajo k rezultatom svoje šole ali vzdušju v njej, a jim žal njihovi starši zaradi socialne stiske ne morejo omogočiti počitnic na morju.

Dobrodelni projekt so podprli številni vplivneži na družabnih omrežjih, med njimi tudi Cool Mamacita, Ljubki nesmisel, Patricia Pangeršič, Gaja Prestor, Bepop ladies in voditeljica Delovne akcije Ana Praznik.

Na Debelem rtiču je letos s projektom 15. MIKova karavana otroškega smeha letovalo 300 otrok iz socialno šibkejših družin, ki jim je podjetje MIK Celje skupaj s sodelujočimi v projektu S srcem za morje otrok omogočilo teden dni brezskrbnih počitnic z MIKovimi vzgojitelji, ki so v zadnjih 15 letih poskrbeli za nepozabna počitniška doživetja že več kot 1750 najmlajših.Letos ima letovanje za otroke iz socialno šibkejših družin še večji pomen, sploh v luči zaprtja šol in okrnitvi stikov z vrstniki ob razglasitvi epidemije in na žalost premnogih izgubah služb njihovih staršev.Sprva se je zdelo, da to pomlad zaradi preventivnih ukrepov v preprečevanju širjenja razglašene epidemije MIKovci ne bodo mogli izvesti vsakoletne dobrodelne kolesarske ture S srcem na kolo, s katero so pretekla leta zbirali dodatne donacije za izvedbo letovanja za otroke iz socialno šibkejših družin. Prav tako je bila vse do konca maja pod vprašanjem izvedba socialnih letovanj, a s sodelovanjem s stroko in vodstvom Mladinskega zdravilišča Debeli rtič jim je uspelo vzpostaviti in zagotoviti vse pogoje v skladu s priporočili za odgovorno ravnanje v preprečevanju širjenja novega koronavirusa.Ker je v vsaki preizkušnji tudi nova priložnost za rast in nadgradnjo poznanih vzorcev, se je podjetju MIK Celje porodila ideja o spletni izvedbi projekta S srcem za morje otrok, s katero so zbirali dodatne donacije. MIK Celje je kot krovni donator in pobudnik tako zagotovil sredstva za letovanje 300 otrok, ki so med 27. junijem in 11. julijem letovali na Debelem rtiču v dveh izmenah po 150 otrok. Vsako donacijo, ki je bila oddana prek spletne strani, je podjetje podvojilo. Kampanji S srcem za morje otrok pa so se pridružili tudi MIKovi poslovni partnerji in Radio Ognjišče s svojimi poslušalci.Za vseh 300 otrok je na letovanju skrbela ekipa MIKovih vzgojiteljev, ki so jim pripravili razgiban počitniški program z izleti, športnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi ter zabavnimi druženji. Obiskali so jih tudi zaposleni, celo dvakrat, in preživeli igriv dan z obema izmenama otrok. Pri oblikovanju počitniškega programa vedno pomagajo tudi rokometaši Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško in judo kluba Sankaku, ki jih sicer MIK Celje podpira s sponzorstvom. Za glasbena presenečenja so letos poskrbele srčne ambasadorke Bepop ladies in