MOL sprožil postopke, priljubljeni lokal pod drobnogledom inšpekcije

Križevniška ulica v Ljubljani velja za eno najlepših slovenskih ulic, a njeno romantično podobo ponoči kvarijo vandali, ki se pogosto znesejo nad lončnicami in drevesi na tej ulici . Stanovalci so že obupani, saj pravijo, da je vsak vikend enako in da ponoči skorajda več ne zatisnejo oči , ker je pod njihovimi okni takšen kraval. O motenju javnega reda in miru sicer obvestijo policijo, a tej ne uspe vedno ujeti tistih, ki ustvarjajo razdejanje.Resnosti težave in vandalizma se zavedajo tudi pri Mestni občini Ljubljana (MOL). Pojasnjujejo, da se udeležujejo vseh sestankov v zvezi z urejanjem razmer na tej lokaciji, prav tako so s stanjem seznanjeni tudi na mestnem redarstvu.»Na mestnem redarstvu smo s tovrstno problematiko seznanjeni in opravljamo redne in poostrene nadzore javnega reda in miru na omenjeni lokaciji z okolico, pri čemer sodelujemo tudi s PP Ljubljana Center . V letošnjem letu smo sicer zabeležili skupno 13 ukrepov na lokaciji, vendar nobenega zaradi tovrstnih kršitev javnega reda in miru. Takšne kršitve so predvsem v pristojnosti policije, zato lahko ob zaznavi teh občani pokličejo tudi številko 113,« so odgovorili z MOL.Prav tako pa so nam poslali še odgovore oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Pojasnili so, da poteka preverjanje možnih kršitev na PP Ljubljana Center in Tržnem inšpektoratu RS za potrebe uvedbe postopka preklica oz. skrajšanja obratovalnega časa lokala Pub pod skalco.