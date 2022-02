Na mizi tudi ukinitev vseh ukrepov: kje vse se obetajo spremembe?

Danes vlada pretresa ukrepe o postopnem rahljanju epidemičnih ukrepov. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi o njih odločala danes.

Kaj vse je na mizi?

Predstavniki zdravstva so vladi predlagali odpravo pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah. Vodja svetovne skupine za covid 19 Mateja Logar predlaga ukinitev pogoja PCT v gostinstvu na zunanjih površinah gostinskih lokalov, ob ohranitvi omejitve števila gostov na terasah oz. vrtovih. Ukinjanja pogoja PCT v notranjosti lokalov za zdaj ne predlagajo. Epidemiologi so, kot je po posvetu pojasnil Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predlagali ukinitev karanten ob tveganih stikih z okuženimi s koronavirusom. Prav tako predlagajo zaustavitev epidemiološkega iskanja in obveščanja tveganih stikov okuženih.

Minister Janez Poklukar je po posvetu napovedal, da bi se lahko odrejanje karanten predvidoma končalo v petek. Kot je dejal, bo vladi prenesel tudi druge predloge stroke.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v sredo za medije izjavil, da bo vladi predlagal podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov, ki lahko trenutno obratujejo do največ 22. ure, na polnoč. Prav tako bo predlagal ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob upoštevanju pogoja PCT in ob opravljenem hitrem antigenskem testu na koronavirus, ki bi moral biti opravljen pred največ 12 urami.

Notranji minister Aleš Hojs je za Pop TV v sredo navedel, da predlaga ukinitev vseh ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida 19, in izrazil upanje, da se bodo s tem strinjali tudi epidemiologi.

Udeleženec posveta imunolog Alojz Ihan je v torek zvečer v Odmevih na TV Slovenija dejal, da so strokovnjaki na posvetu predlagali tudi razmislek o sproščanju ukrepov v šolah, sprva odpravo zaščitnih mask, kasneje pa tudi ustavitev samotestiranja otrok.