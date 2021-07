Na mizi predlog za nacionalno testiranje in novo oceno prekuženosti

Poslanec SD Dejan Židan se je v poslanski pobudi zavzel za ponovno nacionalno testiranje na prisotnost protiteles na novi koronavirus v krvi na reprezentativnem vzorcu za celotno državo. Spomnil je, da je bilo zadnje testiranje protiteles oktobra in novembra lani. Po njegovem mnenju je dovolj razlogov, da aktualno stanje v Sloveniji ponovno preverijo.



Kot je navedel Židan, je ocena prekuženosti prebivalstva za oktober in november lani, ko je bilo testiranih 1211 vzorcev krvi udeležencev raziskave, pokazala, da je imelo takrat v krvi merljivo količino protiteles proti novemu koronavirusu vsaj 4,16 odstotka prebivalstva.



Židan je spomnil, da je od takratnega testiranja minilo že kar precej časa. Bolezen se je širila po Sloveniji, prav tako pa od decembra lani poteka cepljenje proti covidu 19. Po njegovih navedbah se pojavljajo tudi posamezne informacije o stanju s protitelesi proti koronavirusu v drugih državah (junijska raziskava indijske vlade, ki je pokazala, da ima protitelesa 67,6 odstotka Indijcev) in številne študije o imunosti po preboleli bolezni ali opravljenem cepljenju.

