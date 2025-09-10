POKOJNINSKA REFORMA

Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva

Pred matičnim odborom je predlog pokojninske reforme. Poslanske skupine so na velik del členov vložile dopolnila.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi, Slovenske novice
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi, Slovenske novice

STA, N. Č.
10.09.2025 ob 10:37
10.09.2025 ob 10:37
STA, N. Č.
10.09.2025 ob 10:37
10.09.2025 ob 10:37

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se bo danes lotil obravnave predloga pokojninske reforme, ki predvideva dvig upokojitvene starosti in podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove.

Po pričakovanjih bodo imeli s predlogom kar nekaj dela, saj so poslanske skupine na velik del členov vložile dopolnila.

Koalicijski poslanci so vložili približno 80 predlogov dopolnil k noveli, in sicer večinoma na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe.

Predloge dopolnil sta ločeno vložili tudi opozicijski SDS in NSi, z njimi med drugim predlagajo odpravo omejitve na tri otroke pri pravici do zvišanja odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke, progresivno lestvico za zimski dodatek in drugačen način usklajevanja pokojnin z rastjo plač in življenjskih potrebščin od predlagane v noveli.

Na sejo odbora so sicer povabljeni predstavniki več kot 20 organizacij, med njimi predstavniki upokojencev, delodajalcev, sindikatov, invalidov in mladih.

Po predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 let zavarovalne dobe pa 67 let.

Od leta 2028 bi se podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je prepričan, da bo reforma na srednji in dolgi rok prispevala k vzdržnosti pokojninskega sistema in zagotovila vsaj približno takšne pokojnine, kot so danes.

Reformi sicer ob sprejemu grozi možnost naknadnega zakonodajnega referenduma. Delavska koalicija, ki je združila preko 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, nasprotuje predlogu reforme, ker po njihovi oceni predvideva kasnejše upokojevanje, nepravičen izračun pokojnin in nižanje vrednosti pokojnin. Mesec pa je ob tem posvaril pred posledicami za vzdržnost pokojninskega sistema.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pokojninska reforma pokojnine upokojevanje predlog Luka Mesec

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.