Na Mineralfestu vse o soli

Mineralfest, ki vsako leto privabi številne zbiralce mineralov, fosilov in nakita, se vrača v Cankarjev dom v Ljubljani. Tako bo v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v soboto, 17., in v nedeljo, 18. septembra 2022, potekal že tradicionalni 6. Mineralfest – sejem mineralov, fosilov in nakita.

Poleg prodaje mineralov, fosilov in nakita z razstavljavci iz Slovenije in tujine bo na ogled razstava Sol – belo zlato, ki jo pripravlja Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS). Ljudje smo s soljo povezani že mnogo tisočletij. Soustvarjala je našo zgodovino, branila interese ljudstev, omogočala napredek civilizacije in še dandanes ne moremo brez nje. Je tam, kjer si jo želimo, na primer kot začimbo v hrani. Je tam, kjer je od nekdaj, pa tega niti ne vemo, in je tam, kamor niti še ni stopila človeška noga. Sol navadno povezujemo z drobnimi bleščečimi belimi kristali, slano hrano, solinami, morjem. Toda pojem soli je mnogo, mnogo širši.

Poleg prodaje mineralov, fosilov in nakita bodo pripravili tudi nekaj delavnic.

Pripravili bodo tudi nekaj delavnic, med drugim prikaz brušenja plemenitih kamnov, kjer bodo sodelovali dr. Miha Jeršek, kustos PMS, ter študentke in študenti Višje strokovne šole Sežana. Zlatarska šola Mengeš bo s samostojno podjetnico Tino Mežek prikazala izdelovanje nakita.