Na mestnem avtobusu zapele pesti: voznik s poškodovano ustnico (VIDEO)

Na spletnih omrežjih se je pojavil posnetek nasilja na avtobusu mestnega prometa. Iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so nam sporočili, da so bili z incidentom seznanjeni in da je voznik zaradi napada potnika utrpel poškodbo ustnice.

Nekdo je dogajanje posnel od trenutka, ko je potnik voznika z vulgarnimi besedami provociral, da bo dobil še eno prijavo. Na te besede se je voznik odzval z nasiljem in potniku hotel onemogočiti vstop na avtobus, pri tem pa jih je dobil s pestjo v obraz.

Pri LPP so nam razložili, da je voznik potnika opozoril na obvezno plačilo voznine in zahteval, da zapusti avtobus. »Potnik je bil vozniku znan, ker že nekaj časa povzroča težave, verbalno žali voznika in ne želi plačati voznine. Zaradi ponovnega verbalnega napada s strani potnika je voznik neprimerno odreagiral, vstal izza volana in ga prijel ter potisnil iz avtobusa. Potnik je pri tem voznika udaril in mu poškodoval ustnico,« so navedli (nelektorirano).

Voznik je v LPP zaposlen že 12 let in vse do danes pri njem niso zabeležili kršitev delovnih obveznosti. Z njim so opravili razgovor, ga opozorili, da je bilo njegovo vedenje nedopustno, in mu izrekli opomin. Vsakršno nasilje je namreč nesprejemljivo, bodisi fizično ali verbalno. Voznika so še opozorili, da mora v takšnih ali podobnih primerih o dogodku obvestiti dežurnega prometnika, ki bo, če bo treba, poklical policijo in v nobenem primeru ne sme samovoljno ukrepati.

Potnik je, kot kaže, že dlje časa provociral voznika in le čakal na primeren trenutek, da bi ga prikazal v slabi luči. Posnetek na spletu sicer spremlja podpis: »Takole pa LPP dela kontrole ...«