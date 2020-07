Na mejnih prehodih dolge kolone zaradi karantene

V soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje, so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in vročili 338 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz BiH. Danes so jih izdali še 435, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.



Največ odločb so pristojni v soboto vročili na mejnem prehodu Obrežje, in sicer 130, najmanj na mejnem prehodu Pince, kjer so jih vročili pet. Podobno je bilo tudi danes, ko so jih na Obrežju vročili 273 in v Pincah pet. Na Brniku so v soboto izdali 16, danes pa še 40 odločb. Dolge kolone Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane ter v Pincah na meji z Madžarsko. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb, lahko v Slovenijo vstopajo le še na teh mejnih prehodih. Pristojni karantenske odločbe izdajo osebam, ki prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama oz. ki ne morejo dokazati, da prihajajo iz držav članic EU. Če nekdo, za katerega velja obvezna karantena, poskuša v Slovenijo vstopiti na kakšni drugi točki, ga preusmerijo na enega od omenjenih petih mejnih prehodov.



Na omenjenih mejnih prehodih je zato prihajalo do daljšših kolon, najdlje je bilo treba za vstop v državo čakati na Gruškovju, in sicer dve uri, na ostalih okoli eno uro. Že na meji vročajo odločbe V skladu s petkovim sklepom vlade namreč vročanje odločb o karanteni od sobote dalje poteka že na meji. Policisti od prišlekov, ki prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama, ob vstopu v Slovenijo zahtevajo podatke in jih nemudoma posredujejo predstavniku ministrstva za zdravje. Ta že na samem mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.



S Hrvaške, ki je od sobote premeščena na rumeni seznam, se lahko Slovenci domov vrnejo brez težav, če dokažejo, da so tam res bili.



V statistiko sicer ni zajetih še 14 oseb, ki so v Slovenijo vstopile na drugih kontrolnih točkah na mejah z Italijo in Avstrijo in jim je bila karantena odrejena na predlog epidemiologa.



Ta vikend na mejnih prehodih odločbe izdaja in vroča 18 zaposlenih ministrstva za zdravje, ki niso poročali o večjih težavah. Delo poteka nemoteno, so še pojasnili na ministrstvu.